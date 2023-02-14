Глава из ЯНАО окажет помощь оленеводам

Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов пообещал оленеводам решить кадровый и жилищный вопросы

На встрече обсуждались актуальные для оленеводов вопросы (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шурышкарском районе ЯНАО руководители оленеводческих бригад Мужевского сельхозпредприятия на встрече с главой Олегом Поповым сообщили о дефиците кадров и попросили помочь с решением жилищного вопроса. Об этом мэр рассказал в своем в telegram-канале.

«Взяли в работу волнующие оленеводов вопросы. Это отсутствие зоотехников в бригадах — здесь уже намечены пути решения, жилищный вопрос, большое число хищников в местах выпаса оленей. Отработаем все», — сообщил глава.

На встрече обсуждался вопрос увеличения поголовья. Также в повестке значилась организация Дня оленевода.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Надыма запретили продавать алкоголь из-за соревнований оленеводов. Мероприятие будет проходить 25 и 26 февраля.