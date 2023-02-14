14 февраля 2023

Тюменцы останутся без популярного рынка из-за жилой застройки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок на Минской. Тюмень, рынок на минской
На месте торгового центра хотят построить современный жилой комплекс с парковочными местами, прогулочной зоной и всей нужной инфраструктурой Фото:

В Тюмени закроют и затем снесут популярный у горожан рынок на Минской улице. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал источник в бизнес-кругах Тюменской области. Земля заинтересовала застройщиков, которые хотят здесь построить современный жилой комплекс.

«Там запланировала стройку „Брусника“, торговцам уже намекают на съезд. Есть договоренности с мэрией о строительстве жилого квартала, есть договоренности и с директором рынка. Он знает о сильной позиции девелопера на Урале, согласился на продажу земли без конфликтов», — сообщил URA.RU собеседник.

По словам работников рынка, о возможном закрытии торговой площадки говорят давно, однако дальше разговоров дело не идет. Об интересе «Брусники» к этому участку продавцам тоже уже говорили. «Мы привыкли уже к таким разговорам, как работали — так и работаем», — пояснил URA.RU один из предпринимателей, работающих на Минской.

В «Бруснике» агентству рассказали, что земля под этим рынком действительно перспективная, однако ни о каких контрактах речи сейчас нет. «Девелоперы, в том числе и „Брусника“, не раз предлагали сформировать здесь актуальную застройку, организовать комфортные улицы и качественный ландшафт, насытить локацию инфраструктурой. Но никаких сделок по этой площадке мы на данный момент не заключали», — рассказал URA.RU представитель компании Сергей Ермак.

Ранее агентство рассказало, что застройщики Тюмени прогнозируют возможное снижение цен на новостройки. Причина — в слишком высоких темпах строительства жилья.

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В Тюмени закроют и затем снесут популярный у горожан рынок на Минской улице. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал источник в бизнес-кругах Тюменской области. Земля заинтересовала застройщиков, которые хотят здесь построить современный жилой комплекс. «Там запланировала стройку „Брусника“, торговцам уже намекают на съезд. Есть договоренности с мэрией о строительстве жилого квартала, есть договоренности и с директором рынка. Он знает о сильной позиции девелопера на Урале, согласился на продажу земли без конфликтов», — сообщил URA.RU собеседник. По словам работников рынка, о возможном закрытии торговой площадки говорят давно, однако дальше разговоров дело не идет. Об интересе «Брусники» к этому участку продавцам тоже уже говорили. «Мы привыкли уже к таким разговорам, как работали — так и работаем», — пояснил URA.RU один из предпринимателей, работающих на Минской. В «Бруснике» агентству рассказали, что земля под этим рынком действительно перспективная, однако ни о каких контрактах речи сейчас нет. «Девелоперы, в том числе и „Брусника“, не раз предлагали сформировать здесь актуальную застройку, организовать комфортные улицы и качественный ландшафт, насытить локацию инфраструктурой. Но никаких сделок по этой площадке мы на данный момент не заключали», — рассказал URA.RU представитель компании Сергей Ермак. Ранее агентство рассказало, что застройщики Тюмени прогнозируют возможное снижение цен на новостройки. Причина — в слишком высоких темпах строительства жилья.
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