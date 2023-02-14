Тюменские власти планируют обновить пространство вокруг ЖД-вокзала

Мэр Тюмени заявил, что сейчас пространство заброшено Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тематический парк РЖД «Ворота Сибири» появится возле тюменского железнодорожного вокзала. Таким образом власти хотят обновить заброшенные территории, которые превратят в пространство для молодежи и бизнеса. Об этом рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

«С представителями РЖД мы начали взаимодействовать по ряду проектов, которые позволят вдохнуть новую жизнь в исторические здания, в том числе промышленной архитектуры, рядом с вокзалом», — заявил Кухарук на трансляции госкорпорации «ВЭБ.РФ». Кроме проекта «Ворота Сибири» в качестве важных проектов по формированию креативной городской среды он выделил также промышленный технопарк «ДСК 500», пешеходную улицу Дзержинского и событийный рынок «Алебашево».

Мэр уточнил, что пространство возле вокзала предложили преобразовать сами представители РЖД. «Заброшенная территория сегодня. Обратили взор на многие муниципалитеты нашей страны, но непросто создания объектов городской среды, но как раз ориентированно на молодежь и представителей бизнеса», — рассказал Кухарук.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени проведут реновацию базы бывшего комбината «ДСК 500», который позволит создать более 2000 рабочих мест. Здание парка позволит создать дополнительно 2000 рабочих мест в городе, а сам проект получил поддержку Минэкономразвития РФ и Минпромышленности РФ.

Скриншот: прямая трансляция в группе «ВЭБ.РФ» в соцсети «ВКонтакте»