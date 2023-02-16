Жители ЯНАО раскупили билеты на концерт рокеров

Рок-группа «Чиж & Co» выступит в Новом Уренгое и Надыме 18 и 19 февраля

В Новом Уренгое и Надыме выступит рок-группа «Чиж & Co» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рок-группа «Чиж & Co» (солист Сергей Чиграков) даст концерты в Новом Уренгое 18 февраля и в Надыме 19 февраля. Жители газовой столицы раскупили почти все билеты, следует из информации на официальном сайте группы.

«Концерты „Чиж & Co“ — это встречи добрых друзей, по которым скучаешь и c нетерпением ждешь. А еще — это самые любимые песни, каждую из которых знаешь наизусть», — анонсировал концерты группы организатор гастролей на сайте.

В Новом Уренгое концерт пройдет во дворце спорта «Звездный» 18 февраля, начало в 19 часов. Стоимость билетов — от 2800 до 6500 рублей, впрочем, дорогих и дешевых билетов практически не осталось, можно приобрести билеты по 4000 рублей.

В Надыме группа выступит 19 февраля, также в 19:00, в спортивной школе «Арктур». Стоимость билетов варьируется от 2000 до 6500 рублей. Здесь можно приобрести билеты любого ценового сегмента.

Ранее URA.RU рассказало, что 6 марта в Новом Уренгое устроят дискотеку. Для жителей ЯНАО выступят группы «Комбинация», «Краски» и Reflex.