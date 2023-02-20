В Тюмени продают автосалон за 210 млн рублей

21 февраля 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

В автосалоне есть слесарный и кузвной цеха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени продают автосалон за 210 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продам коммерческое помещение под автосалон, собственник. Общая площадь здания: 2241.7 кв. м; высота потолков 6,5 м; отделка — офисная. Цена — 210 млн рублей», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что объект состоит из зоны шоу-рума, антресольного этажа, слесарного и кузовного цехов, склада и четырех моек. Площадь земельного участка, на котором расположено здание, составляет 10000 кв. м. Как уже упоминало URA.RU, сейчас предприниматели Тюмени массово продают бизнес. Продается бизнес на маркетплейсе, торговые точки, микропредприятия по изготовлению товаров, автоматы по продаже кофе и воды. Как указывают эксперты «Авито», на платформе может появляться до сотни новых объявлений в день.

В Тюмени продают автосалон за 210 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продам коммерческое помещение под автосалон, собственник. Общая площадь здания: 2241.7 кв. м; высота потолков 6,5 м; отделка — офисная. Цена — 210 млн рублей», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что объект состоит из зоны шоу-рума, антресольного этажа, слесарного и кузовного цехов, склада и четырех моек. Площадь земельного участка, на котором расположено здание, составляет 10000 кв. м. Как уже упоминало URA.RU, сейчас предприниматели Тюмени массово продают бизнес. Продается бизнес на маркетплейсе, торговые точки, микропредприятия по изготовлению товаров, автоматы по продаже кофе и воды. Как указывают эксперты «Авито», на платформе может появляться до сотни новых объявлений в день.