Жены тюменских мобилизованных навестили мужей в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона, опубликовав видео встречи.
«Лучший подарок ко Дню защитника Отечества: жены мобилизованных тюменцев навестили любимых на передовой. Мужчины не ожидали увидеть своих спутниц — приезд Полины и Марины оказался для них сюрпризом», — рассказали в инфоцентре.
По информации тюменских властей, встреча состоялась в музее «Молодая Гвардия» в Краснодоне (ЛНР). Два тюменских офицера были мобилизованы в октябре 2022 года — они не видели жен несколько месяцев.
Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходили подготовку на базе полигона ТВВИКУ.
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