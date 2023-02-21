21 февраля 2023
20 февраля 2023

Жены тюменских мобилизованных навестили мужей в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, военнослужащий, мобилизация, мобилизованные
Встреча супругов прошла в Краснодоне (ЛНР) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жены тюменских мобилизованных навестили мужей в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона, опубликовав видео встречи.

«Лучший подарок ко Дню защитника Отечества: жены мобилизованных тюменцев навестили любимых на передовой. Мужчины не ожидали увидеть своих спутниц — приезд Полины и Марины оказался для них сюрпризом», — рассказали в инфоцентре.

По информации тюменских властей, встреча состоялась в музее «Молодая Гвардия» в Краснодоне (ЛНР). Два тюменских офицера были мобилизованы в октябре 2022 года — они не видели жен несколько месяцев.

Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходили подготовку на базе полигона ТВВИКУ.

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Жены тюменских мобилизованных навестили мужей в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона, опубликовав видео встречи. «Лучший подарок ко Дню защитника Отечества: жены мобилизованных тюменцев навестили любимых на передовой. Мужчины не ожидали увидеть своих спутниц — приезд Полины и Марины оказался для них сюрпризом», — рассказали в инфоцентре. По информации тюменских властей, встреча состоялась в музее «Молодая Гвардия» в Краснодоне (ЛНР). Два тюменских офицера были мобилизованы в октябре 2022 года — они не видели жен несколько месяцев. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходили подготовку на базе полигона ТВВИКУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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