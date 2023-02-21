Жены тюменских мобилизованных навестили мужей в зоне СВО. Видео

22 февраля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Встреча супругов прошла в Краснодоне (ЛНР) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жены тюменских мобилизованных навестили мужей в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона, опубликовав видео встречи. «Лучший подарок ко Дню защитника Отечества: жены мобилизованных тюменцев навестили любимых на передовой. Мужчины не ожидали увидеть своих спутниц — приезд Полины и Марины оказался для них сюрпризом», — рассказали в инфоцентре. По информации тюменских властей, встреча состоялась в музее «Молодая Гвардия» в Краснодоне (ЛНР). Два тюменских офицера были мобилизованы в октябре 2022 года — они не видели жен несколько месяцев. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходили подготовку на базе полигона ТВВИКУ.

Жены тюменских мобилизованных навестили мужей в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона, опубликовав видео встречи. «Лучший подарок ко Дню защитника Отечества: жены мобилизованных тюменцев навестили любимых на передовой. Мужчины не ожидали увидеть своих спутниц — приезд Полины и Марины оказался для них сюрпризом», — рассказали в инфоцентре. По информации тюменских властей, встреча состоялась в музее «Молодая Гвардия» в Краснодоне (ЛНР). Два тюменских офицера были мобилизованы в октябре 2022 года — они не видели жен несколько месяцев. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходили подготовку на базе полигона ТВВИКУ.