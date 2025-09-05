Кто из звезд выступит на форуме TNF в Тюмени

Сюткин выступит 16 сентября
В Тюмени на форуме TNF, который пройдет с 15 по 18 сентября выступит группа «Чайф», певец Валерий Сюткин, певица Варвара Убель и музыкант Карл Хитч. Анонс организаторы опубликовали на своем официальном сайте.
«16 сентября. Рок-н-ролл-квартирник с Валерием Сюткиным», — указано в афише.
17 сентября состоится квартирник с группой «Чайф» в «Конторе пароходства». В этот же день пройдет вечернее мероприятие от певицы Варвары Убель и пианиста Карла Хитч.
На форум TNF регулярно приглашают звезд российской эстрады. В разные годы там выступали Леонид Агутин и Дмитрий Маликов.
