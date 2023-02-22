22 февраля 2023
21 февраля 2023

В Кургане без воды остались несколько улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
В Кургане нет воды на нескольких улицах Фото:

В Кургане без воды остались несколько улиц в микрорайоне Рябково. Ресурс отключен из-за аварии на водопроводе по ул. Перова, 26. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации «Водный Союз».

«Без холодного водоснабжения остались дома по ул. Перова на участке от ул. Мусорского до Куприна. Также без коммунального ресурса остались два дома (75, 78) в переулке Библиотечный», — рассказали в «Водном Союзе».

О сроках устранения аварии в компании не уточнили. Ранее в Кургане затопило перекресток кипятком. Коммунальная авария случилась рядом со спорткомплексом «Зауралец». На месте также работала бригада «Водного Союза».

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В Кургане без воды остались несколько улиц в микрорайоне Рябково. Ресурс отключен из-за аварии на водопроводе по ул. Перова, 26. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации «Водный Союз». «Без холодного водоснабжения остались дома по ул. Перова на участке от ул. Мусорского до Куприна. Также без коммунального ресурса остались два дома (75, 78) в переулке Библиотечный», — рассказали в «Водном Союзе». О сроках устранения аварии в компании не уточнили. Ранее в Кургане затопило перекресток кипятком. Коммунальная авария случилась рядом со спорткомплексом «Зауралец». На месте также работала бригада «Водного Союза».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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