В Кургане без воды остались несколько улиц

23 февраля 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

В Кургане нет воды на нескольких улицах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане без воды остались несколько улиц в микрорайоне Рябково. Ресурс отключен из-за аварии на водопроводе по ул. Перова, 26. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации «Водный Союз». «Без холодного водоснабжения остались дома по ул. Перова на участке от ул. Мусорского до Куприна. Также без коммунального ресурса остались два дома (75, 78) в переулке Библиотечный», — рассказали в «Водном Союзе». О сроках устранения аварии в компании не уточнили. Ранее в Кургане затопило перекресток кипятком. Коммунальная авария случилась рядом со спорткомплексом «Зауралец». На месте также работала бригада «Водного Союза».

В Кургане без воды остались несколько улиц в микрорайоне Рябково. Ресурс отключен из-за аварии на водопроводе по ул. Перова, 26. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации «Водный Союз». «Без холодного водоснабжения остались дома по ул. Перова на участке от ул. Мусорского до Куприна. Также без коммунального ресурса остались два дома (75, 78) в переулке Библиотечный», — рассказали в «Водном Союзе». О сроках устранения аварии в компании не уточнили. Ранее в Кургане затопило перекресток кипятком. Коммунальная авария случилась рядом со спорткомплексом «Зауралец». На месте также работала бригада «Водного Союза».