В Кургане нет воды на нескольких улицах
В Кургане без воды остались несколько улиц в микрорайоне Рябково. Ресурс отключен из-за аварии на водопроводе по ул. Перова, 26. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации «Водный Союз».
«Без холодного водоснабжения остались дома по ул. Перова на участке от ул. Мусорского до Куприна. Также без коммунального ресурса остались два дома (75, 78) в переулке Библиотечный», — рассказали в «Водном Союзе».
О сроках устранения аварии в компании не уточнили. Ранее в Кургане затопило перекресток кипятком. Коммунальная авария случилась рядом со спорткомплексом «Зауралец». На месте также работала бригада «Водного Союза».
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.