18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Кургане затопило перекресток кипятком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
В Кургане участок дороги затопило горячей водой Фото:

В Кургане затопило перекресток кипятком. Коммунальная авария произошла рядом со спортивным комплексом «Зауралец». Видео залитого горячей водой участка дороги разместили местные жители в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас там [воды] по колено», — написал очевидец Дмитрий Головин. «Нужно перекрыть перекресток», — прокомментировал видео пользователь соцсети Павел Степанов. «Бесплатный каток будет», — предположил Максим Домрачев.

В администрации Кургана ответили, что по информации компании «Водный союз» произошла авария на сетях водопровода. На данный момент утечку пытаются локализовать, на месте работает аварийная бригада ресурсоснабжающей организации. В мэрии пообещали, что после завершения работ проезжую часть приведут в порядок.

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В Кургане затопило перекресток кипятком. Коммунальная авария произошла рядом со спортивным комплексом «Зауралец». Видео залитого горячей водой участка дороги разместили местные жители в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Сейчас там [воды] по колено», — написал очевидец Дмитрий Головин. «Нужно перекрыть перекресток», — прокомментировал видео пользователь соцсети Павел Степанов. «Бесплатный каток будет», — предположил Максим Домрачев. В администрации Кургана ответили, что по информации компании «Водный союз» произошла авария на сетях водопровода. На данный момент утечку пытаются локализовать, на месте работает аварийная бригада ресурсоснабжающей организации. В мэрии пообещали, что после завершения работ проезжую часть приведут в порядок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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