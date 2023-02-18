В Кургане затопило перекресток кипятком. Коммунальная авария произошла рядом со спортивным комплексом «Зауралец». Видео залитого горячей водой участка дороги разместили местные жители в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».
«Сейчас там [воды] по колено», — написал очевидец Дмитрий Головин. «Нужно перекрыть перекресток», — прокомментировал видео пользователь соцсети Павел Степанов. «Бесплатный каток будет», — предположил Максим Домрачев.
В администрации Кургана ответили, что по информации компании «Водный союз» произошла авария на сетях водопровода. На данный момент утечку пытаются локализовать, на месте работает аварийная бригада ресурсоснабжающей организации. В мэрии пообещали, что после завершения работ проезжую часть приведут в порядок.
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