В Кургане затопило перекресток кипятком. Видео

19 февраля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

В Кургане участок дороги затопило горячей водой Фото: Игорь Меркулов В Кургане затопило перекресток кипятком. Коммунальная авария произошла рядом со спортивным комплексом «Зауралец». Видео залитого горячей водой участка дороги разместили местные жители в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Сейчас там [воды] по колено», — написал очевидец Дмитрий Головин. «Нужно перекрыть перекресток», — прокомментировал видео пользователь соцсети Павел Степанов. «Бесплатный каток будет», — предположил Максим Домрачев. В администрации Кургана ответили, что по информации компании «Водный союз» произошла авария на сетях водопровода. На данный момент утечку пытаются локализовать, на месте работает аварийная бригада ресурсоснабжающей организации. В мэрии пообещали, что после завершения работ проезжую часть приведут в порядок.

В Кургане затопило перекресток кипятком. Коммунальная авария произошла рядом со спортивным комплексом «Зауралец». Видео залитого горячей водой участка дороги разместили местные жители в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Сейчас там [воды] по колено», — написал очевидец Дмитрий Головин. «Нужно перекрыть перекресток», — прокомментировал видео пользователь соцсети Павел Степанов. «Бесплатный каток будет», — предположил Максим Домрачев. В администрации Кургана ответили, что по информации компании «Водный союз» произошла авария на сетях водопровода. На данный момент утечку пытаются локализовать, на месте работает аварийная бригада ресурсоснабжающей организации. В мэрии пообещали, что после завершения работ проезжую часть приведут в порядок.