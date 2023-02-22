Депутат Госдумы из Кургана назвал защитниками Отечества медиков

Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков попросил не воспринимать День защитника Отечества однобоко. Политик озвучил, что с этим праздником можно поздравить медицинских работников и учителей.
«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Не следует понимать этот праздник однобоко, что защитник — это воин, который с оружием в руках охраняет нас. Нет. Защитник — это также тот человек, кто является медиком, кто охраняет наше здоровье. Это тот, кто учит наших детей, это тот, кто выполняет у станка или в сельском хозяйстве свой труд — это и есть в широком понимании защитник Отечества», — написал Ильтяков в своем telegram-канале.
Ранее участников боевых действий в Кургане поздравила Елена Ситникова. Мэр особо отметила ветеранов, занимающихся патриотической работой, которые, по ее словам, «вкладываются в воспитание молодежи, передавая им опыт и знания».
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