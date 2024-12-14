14 декабря 2024

Банки начали предлагать акции по вкладам к Новому году

«Известия»: банки начали открывать предновогодние акции для вкладов
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Российские банки объявили акции по вкладам накануне Нового года Фото:

В преддверии Нового года российские банки запустили акции на различные финансовые продукты, чтобы привлечь новых клиентов и увеличить лояльность имеющихся. В целом на рынке наблюдается значительный рост доходности вкладов, что стало одним из главных трендов текущего сезона.

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«Например, сезонный вклад до 26,6% стартовал в начале декабря в Совкомбанке. Такая ставка возможна, если деньги положить на один—полтора года, регулярно пользоваться картой банка, делать не менее пяти покупок ежемесячно на общую сумму от 10 тыс. рублей и не допускать просрочки по кредитам», — уточнили «Известия».

По сведениям издания, другие крупные банки также предлагают высокие ставки по вкладам. В частности, Газпромбанк анонсировал доходность в 25% годовых при открытии вклада онлайн с минимальной суммой депозита 15 тыс. рублей при условии размещения средств на срок от четырех до шести месяцев.

В Московском Кредитном Банке при оформлении депозита на срок в три или шесть месяцев предусмотрены процентные ставки в размере 23—24% годовых соответственно. В преддверии праздничных дней похожие условия предлагают в банке «Санкт-Петербург». «Абсолют Банк», в свою очередь, представил возможность разместить сбережения на один год под 27% годовых, озвучив четыре процентных периода.

Ранее URA.RU сообщало, что по словам директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича рост ключевой ставки до 25% может принести значительную выгоду вкладчикам, если они станут хранить свои сбережения на депозитах. Он отметил, что деньги будет лучше класть на квартал или на полгода.

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В преддверии Нового года российские банки запустили акции на различные финансовые продукты, чтобы привлечь новых клиентов и увеличить лояльность имеющихся. В целом на рынке наблюдается значительный рост доходности вкладов, что стало одним из главных трендов текущего сезона. «Например, сезонный вклад до 26,6% стартовал в начале декабря в Совкомбанке. Такая ставка возможна, если деньги положить на один—полтора года, регулярно пользоваться картой банка, делать не менее пяти покупок ежемесячно на общую сумму от 10 тыс. рублей и не допускать просрочки по кредитам», — уточнили «Известия». По сведениям издания, другие крупные банки также предлагают высокие ставки по вкладам. В частности, Газпромбанк анонсировал доходность в 25% годовых при открытии вклада онлайн с минимальной суммой депозита 15 тыс. рублей при условии размещения средств на срок от четырех до шести месяцев. В Московском Кредитном Банке при оформлении депозита на срок в три или шесть месяцев предусмотрены процентные ставки в размере 23—24% годовых соответственно. В преддверии праздничных дней похожие условия предлагают в банке «Санкт-Петербург». «Абсолют Банк», в свою очередь, представил возможность разместить сбережения на один год под 27% годовых, озвучив четыре процентных периода. Ранее URA.RU сообщало, что по словам директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича рост ключевой ставки до 25% может принести значительную выгоду вкладчикам, если они станут хранить свои сбережения на депозитах. Он отметил, что деньги будет лучше класть на квартал или на полгода.
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Ссылки по теме
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