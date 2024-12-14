14 декабря 2024

ВСУ заминировали мост в Херсоне, ожидая российских военных

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители подполья предположили, что ВСУ опасаются высадки российских военнослужащих в микрорайон «Остров»
Представители подполья предположили, что ВСУ опасаются высадки российских военнослужащих в микрорайон «Остров» Фото:

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали мост через реку Кошевая. Объект расположен в Херсоне. Об этом в социальных сетях пишут представители партизанской группы «Херсонское сопротивление». 

«ВСУ <...> минируют в городе стратегически важные места и здания, в том числе в историческом центре. Нам известно, что 9-10 декабря они заминировали мост на микрорайон „Остров“, тот который идет от площади Корабелов через реку Кошевая», — сказано в telegram-канале «Херсонского сопротивления».

Авторы публикации отмечают, что украинские военные заложили взрывчатое вещество в опоры моста через реку Кошевая. По их данным, бойцы ВСУ переживают из-за возможной высадки военных ВС РФ. 

Ранее сообщалось, что 14 декабря севернее от Херсона был сбит украинский самолет. Выяснилось, что вражеское воздушное судно тактической авиации ВСУ выполняло атаки в районе левого берега Днепра.

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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали мост через реку Кошевая. Объект расположен в Херсоне. Об этом в социальных сетях пишут представители партизанской группы «Херсонское сопротивление».  «ВСУ <...> минируют в городе стратегически важные места и здания, в том числе в историческом центре. Нам известно, что 9-10 декабря они заминировали мост на микрорайон „Остров“, тот который идет от площади Корабелов через реку Кошевая», — сказано в telegram-канале «Херсонского сопротивления». Авторы публикации отмечают, что украинские военные заложили взрывчатое вещество в опоры моста через реку Кошевая. По их данным, бойцы ВСУ переживают из-за возможной высадки военных ВС РФ.  Ранее сообщалось, что 14 декабря севернее от Херсона был сбит украинский самолет. Выяснилось, что вражеское воздушное судно тактической авиации ВСУ выполняло атаки в районе левого берега Днепра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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