ВСУ заминировали мост в Херсоне, ожидая российских военных

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали мост через реку Кошевая. Объект расположен в Херсоне. Об этом в социальных сетях пишут представители партизанской группы «Херсонское сопротивление».
«ВСУ <...> минируют в городе стратегически важные места и здания, в том числе в историческом центре. Нам известно, что 9-10 декабря они заминировали мост на микрорайон „Остров“, тот который идет от площади Корабелов через реку Кошевая», — сказано в telegram-канале «Херсонского сопротивления».
Авторы публикации отмечают, что украинские военные заложили взрывчатое вещество в опоры моста через реку Кошевая. По их данным, бойцы ВСУ переживают из-за возможной высадки военных ВС РФ.
Ранее сообщалось, что 14 декабря севернее от Херсона был сбит украинский самолет. Выяснилось, что вражеское воздушное судно тактической авиации ВСУ выполняло атаки в районе левого берега Днепра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.