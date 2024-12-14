Президент Турции Эрдоган намерен присоединить пять городов Сирии

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Президент Турции Реджеп Эрдоган собирается вернуть провинции, принадлежавшие Османской империи
Президент Турции Реджеп Эрдоган собирается вернуть провинции, принадлежавшие Османской империи Фото:

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что пять сирийских городов, в том числе два крупнейших — Алеппо и Дамаск, станут провинциями его государства. Эти слова прозвучали на выступлении турецкого главы на выступлении в Сакарье перед однопартийцами.

«Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!», — отметил Эрдоган, видео публикуют в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Президент Турции подчеркнул, что намерен пересмотреть итоги Первой Мировой войны, по которой пять османских провинций (ныне — вышеназванных сирийских городов) были отделены от Османской империи (ныне — Турции). 

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что пять сирийских городов, в том числе два крупнейших — Алеппо и Дамаск, станут провинциями его государства. Эти слова прозвучали на выступлении турецкого главы на выступлении в Сакарье перед однопартийцами. «Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!», — отметил Эрдоган, видео публикуют в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Президент Турции подчеркнул, что намерен пересмотреть итоги Первой Мировой войны, по которой пять османских провинций (ныне — вышеназванных сирийских городов) были отделены от Османской империи (ныне — Турции). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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