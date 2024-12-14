Президент Турции Эрдоган намерен присоединить пять городов Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что пять сирийских городов, в том числе два крупнейших — Алеппо и Дамаск, станут провинциями его государства. Эти слова прозвучали на выступлении турецкого главы на выступлении в Сакарье перед однопартийцами.
«Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!», — отметил Эрдоган, видео публикуют в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Президент Турции подчеркнул, что намерен пересмотреть итоги Первой Мировой войны, по которой пять османских провинций (ныне — вышеназванных сирийских городов) были отделены от Османской империи (ныне — Турции).
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