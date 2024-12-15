Минобороны показало кадры освобождения Петровки

Минобороны России опубликовало кадры успешного освобождения села Петровка в Донецкой Народной Республике. Во время операции в подвалах домов были найдены граждане, которых держали взаперти.
«В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что в освобождении населенного пункта принимали участие в оеннослужащие группировки войск «Центр».
Отмечается, что штурмовики с бронегруппой быстро вошли в лесополосы у Петровки и уничтожили противника в укреплениях. Затем, малыми группами перемещаясь от укрытия к укрытию, они вошли в населенный пункт, а одна группа обошла Петровку, перекрыв путь к отступлению. Корректировку действий выполняли беспилотники во взаимодействии с артиллерией. В результате военнослужащие установили российский триколор в населенном пункте.
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