Создатель сети магазинов одежды Mango погиб в Испании

Основатель испанской компании и сети магазинов одежды Mango Исак Андик трагически скончался из-за несчастного случая в 72 года. Об этом сообщила корпорация на своем сайте.
«С глубоким сожалением сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», — говорится в официальном заявлении.
По информации El Pais, Андик погиб в горах Каталонии, недалеко от Барселоны. Предприниматель упал в ущелье возле пещер Сальнитре, находящихся на пути к монастырю Монтсеррат.
Издание отмечает, что он был увлечен горными прогулками и пешим туризмом. В день своей гибели Андик отдыхал в компании нескольких членов семьи.
Андик был самым богатым человеком Каталонии и входил в число богатейших людей Испании. По данным Forbes на 14 декабря, его состояние оценивалось в $4,5 млрд, и он занимал 750-е место в мировом рейтинге богатейших людей.
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