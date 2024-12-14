14 декабря 2024

Создатель сети магазинов одежды Mango погиб в Испании

© Служба новостей «URA.RU»
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Андик был основателем Mango и председателем совета директоров компании
Андик был основателем Mango и председателем совета директоров компании Фото:

Основатель испанской компании и сети магазинов одежды Mango Исак Андик трагически скончался из-за несчастного случая в 72 года. Об этом сообщила корпорация на своем сайте.

«С глубоким сожалением сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», — говорится в официальном заявлении.

По информации El Pais, Андик погиб в горах Каталонии, недалеко от Барселоны. Предприниматель упал в ущелье возле пещер Сальнитре, находящихся на пути к монастырю Монтсеррат. 

Издание отмечает, что он был увлечен горными прогулками и пешим туризмом. В день своей гибели Андик отдыхал в компании нескольких членов семьи.

Андик был самым богатым человеком Каталонии и входил в число богатейших людей Испании. По данным Forbes на 14 декабря, его состояние оценивалось в $4,5 млрд, и он занимал 750-е место в мировом рейтинге богатейших людей.

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Основатель испанской компании и сети магазинов одежды Mango Исак Андик трагически скончался из-за несчастного случая в 72 года. Об этом сообщила корпорация на своем сайте. «С глубоким сожалением сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», — говорится в официальном заявлении. По информации El Pais, Андик погиб в горах Каталонии, недалеко от Барселоны. Предприниматель упал в ущелье возле пещер Сальнитре, находящихся на пути к монастырю Монтсеррат.  Издание отмечает, что он был увлечен горными прогулками и пешим туризмом. В день своей гибели Андик отдыхал в компании нескольких членов семьи. Андик был самым богатым человеком Каталонии и входил в число богатейших людей Испании. По данным Forbes на 14 декабря, его состояние оценивалось в $4,5 млрд, и он занимал 750-е место в мировом рейтинге богатейших людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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