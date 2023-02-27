Тюменка избила свекровь из-за раздела земли

27 февраля 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Конфликт между родственниками из-за земли длится уже десять лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В поселке Боровский Тюменской области сноха избила свекровь из-за раздела земли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Уточняется, что конфликт между родственниками из-за земли длится около десяти лет. «Травму женщине нанесла ее сноха <…> Подозреваемая пояснила, что около 10 лет они с родственницей конфликтуют из-за раздела участка земли. В ходе очередной ссоры, подозреваемая схватила пенсионерку за капюшон и нанесла ей несколько ударов кулаком», — рассказали в ведомстве Пенсионерку госпитализировали. Выяснилось, в ходе конфликта подозреваемая сломала ей руку. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь родственнице грозит до трех лет лишения свободы.

В поселке Боровский Тюменской области сноха избила свекровь из-за раздела земли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Уточняется, что конфликт между родственниками из-за земли длится около десяти лет. «Травму женщине нанесла ее сноха <…> Подозреваемая пояснила, что около 10 лет они с родственницей конфликтуют из-за раздела участка земли. В ходе очередной ссоры, подозреваемая схватила пенсионерку за капюшон и нанесла ей несколько ударов кулаком», — рассказали в ведомстве Пенсионерку госпитализировали. Выяснилось, в ходе конфликта подозреваемая сломала ей руку. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь родственнице грозит до трех лет лишения свободы.