Тюменка избила свекровь из-за раздела земли

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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, поле, водоохранная зона, место под застройку, земля, кетовский район, вырубленный лес
Конфликт между родственниками из-за земли длится уже десять лет Фото:

В поселке Боровский Тюменской области сноха избила свекровь из-за раздела земли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Уточняется, что конфликт между родственниками из-за земли длится около десяти лет.

«Травму женщине нанесла ее сноха <…> Подозреваемая пояснила, что около 10 лет они с родственницей конфликтуют из-за раздела участка земли. В ходе очередной ссоры, подозреваемая схватила пенсионерку за капюшон и нанесла ей несколько ударов кулаком», — рассказали в ведомстве

Пенсионерку госпитализировали. Выяснилось, в ходе конфликта подозреваемая сломала ей руку. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь родственнице грозит до трех лет лишения свободы.

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В поселке Боровский Тюменской области сноха избила свекровь из-за раздела земли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Уточняется, что конфликт между родственниками из-за земли длится около десяти лет. «Травму женщине нанесла ее сноха <…> Подозреваемая пояснила, что около 10 лет они с родственницей конфликтуют из-за раздела участка земли. В ходе очередной ссоры, подозреваемая схватила пенсионерку за капюшон и нанесла ей несколько ударов кулаком», — рассказали в ведомстве Пенсионерку госпитализировали. Выяснилось, в ходе конфликта подозреваемая сломала ей руку. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь родственнице грозит до трех лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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