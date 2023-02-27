Курганская чиновница ушла в отставку из-за переезда в другой регион

28 февраля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Зам председателя контрольно-счетной палаты Наталья Важенина покидает регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Курганской области Наталья Важенина уволилась в связи с переездом в другой регион. Досрочную отставку согласовали депутаты Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Заместителем председателя контрольно-счетной палаты Курганской области внесено представление о досрочном освобождении от должности заместителя председателя контрольно-счетной палаты Натальи Важениной. В соответствии с федеральным и региональным законодательством на основе данного представления и заявления Важениной об отставке предлагается принять соответствующее решение», — сказал председатель облдумы Дмитрий Фролов. Спикер отметил, что причина отставки семейная, в связи с переездом. «Очень жалко, что специалист такого высокого уровня переезжает», — добавил Фролов. Важенина была назначена на должность аудитора сроком на пять лет в 2013 году, в 2016 году — стала заместителем председателя КСП.

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Курганской области Наталья Важенина уволилась в связи с переездом в другой регион. Досрочную отставку согласовали депутаты Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Заместителем председателя контрольно-счетной палаты Курганской области внесено представление о досрочном освобождении от должности заместителя председателя контрольно-счетной палаты Натальи Важениной. В соответствии с федеральным и региональным законодательством на основе данного представления и заявления Важениной об отставке предлагается принять соответствующее решение», — сказал председатель облдумы Дмитрий Фролов. Спикер отметил, что причина отставки семейная, в связи с переездом. «Очень жалко, что специалист такого высокого уровня переезжает», — добавил Фролов. Важенина была назначена на должность аудитора сроком на пять лет в 2013 году, в 2016 году — стала заместителем председателя КСП.