27 февраля 2023

Курганская чиновница ушла в отставку из-за переезда в другой регион

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, маникюр, женские руки
Зам председателя контрольно-счетной палаты Наталья Важенина покидает регион Фото:

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Курганской области Наталья Важенина уволилась в связи с переездом в другой регион. Досрочную отставку согласовали депутаты Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Заместителем председателя контрольно-счетной палаты Курганской области внесено представление о досрочном освобождении от должности заместителя председателя контрольно-счетной палаты Натальи Важениной. В соответствии с федеральным и региональным законодательством на основе данного представления и заявления Важениной об отставке предлагается принять соответствующее решение», — сказал председатель облдумы Дмитрий Фролов.

Спикер отметил, что причина отставки семейная, в связи с переездом. «Очень жалко, что специалист такого высокого уровня переезжает», — добавил Фролов. Важенина была назначена на должность аудитора сроком на пять лет в 2013 году, в 2016 году — стала заместителем председателя КСП.

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Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Курганской области Наталья Важенина уволилась в связи с переездом в другой регион. Досрочную отставку согласовали депутаты Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Заместителем председателя контрольно-счетной палаты Курганской области внесено представление о досрочном освобождении от должности заместителя председателя контрольно-счетной палаты Натальи Важениной. В соответствии с федеральным и региональным законодательством на основе данного представления и заявления Важениной об отставке предлагается принять соответствующее решение», — сказал председатель облдумы Дмитрий Фролов. Спикер отметил, что причина отставки семейная, в связи с переездом. «Очень жалко, что специалист такого высокого уровня переезжает», — добавил Фролов. Важенина была назначена на должность аудитора сроком на пять лет в 2013 году, в 2016 году — стала заместителем председателя КСП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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