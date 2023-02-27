Курганское правительство будет платить полицейским премии

28 февраля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Премии будут получать сотрудники ППС Кургана ежеквартально Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В бюджете Курганской области предусмотрено 5,5 млн рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы города Кургана. Об этом сообщается в докладе об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД региона за 2022 год. «В бюджет Курганской области на 2023 год заложены средства в объеме 5,5 млн рублей на осуществление ежеквартальных стимулирующих выплат сотрудникам ОБППСП УМВД России по г. Кургану», — говорится в отчете УМВД. Деньги выделены при поддержке губернатора Курганской области. Отмечается, что в 2022 году на премии сотрудникам ППСП по охране общественного порядка деньги из областного бюджета выделялись дважды. Перечислена премия по 10 000 рублей ко Дню города — сотрудникам отдельного батальона ППСП УМВД России по г. Кургану, а ко Дню сотрудника органов внутренних дел — всем сотрудникам ППС. Ранее URA.RU писало, что начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов заявил, что в регионе зафиксирован самый низкий уровень преступности за последние тридцать лет. Отчитываясь перед депутатами по итогам 2022 года, Свинов отметил, что на оперативную обстановку в области повлияла и продолжает влиять СВО.

В бюджете Курганской области предусмотрено 5,5 млн рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы города Кургана. Об этом сообщается в докладе об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД региона за 2022 год. «В бюджет Курганской области на 2023 год заложены средства в объеме 5,5 млн рублей на осуществление ежеквартальных стимулирующих выплат сотрудникам ОБППСП УМВД России по г. Кургану», — говорится в отчете УМВД. Деньги выделены при поддержке губернатора Курганской области. Отмечается, что в 2022 году на премии сотрудникам ППСП по охране общественного порядка деньги из областного бюджета выделялись дважды. Перечислена премия по 10 000 рублей ко Дню города — сотрудникам отдельного батальона ППСП УМВД России по г. Кургану, а ко Дню сотрудника органов внутренних дел — всем сотрудникам ППС. Ранее URA.RU писало, что начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов заявил, что в регионе зафиксирован самый низкий уровень преступности за последние тридцать лет. Отчитываясь перед депутатами по итогам 2022 года, Свинов отметил, что на оперативную обстановку в области повлияла и продолжает влиять СВО.