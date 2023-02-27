27 февраля 2023

Курганское правительство будет платить полицейским премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полиция, наряд полиции
Премии будут получать сотрудники ППС Кургана ежеквартально Фото:

В бюджете Курганской области предусмотрено 5,5 млн рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы города Кургана. Об этом сообщается в докладе об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД региона за 2022 год.

«В бюджет Курганской области на 2023 год заложены средства в объеме 5,5 млн рублей на осуществление ежеквартальных стимулирующих выплат сотрудникам ОБППСП УМВД России по г. Кургану», — говорится в отчете УМВД. Деньги выделены при поддержке губернатора Курганской области.

Отмечается, что в 2022 году на премии сотрудникам ППСП по охране общественного порядка деньги из областного бюджета выделялись дважды. Перечислена премия по 10 000 рублей ко Дню города — сотрудникам отдельного батальона ППСП УМВД России по г. Кургану, а ко Дню сотрудника органов внутренних дел — всем сотрудникам ППС.

Ранее URA.RU писало, что начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов заявил, что в регионе зафиксирован самый низкий уровень преступности за последние тридцать лет. Отчитываясь перед депутатами по итогам 2022 года, Свинов отметил, что на оперативную обстановку в области повлияла и продолжает влиять СВО.

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В бюджете Курганской области предусмотрено 5,5 млн рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы города Кургана. Об этом сообщается в докладе об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД региона за 2022 год. «В бюджет Курганской области на 2023 год заложены средства в объеме 5,5 млн рублей на осуществление ежеквартальных стимулирующих выплат сотрудникам ОБППСП УМВД России по г. Кургану», — говорится в отчете УМВД. Деньги выделены при поддержке губернатора Курганской области. Отмечается, что в 2022 году на премии сотрудникам ППСП по охране общественного порядка деньги из областного бюджета выделялись дважды. Перечислена премия по 10 000 рублей ко Дню города — сотрудникам отдельного батальона ППСП УМВД России по г. Кургану, а ко Дню сотрудника органов внутренних дел — всем сотрудникам ППС. Ранее URA.RU писало, что начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов заявил, что в регионе зафиксирован самый низкий уровень преступности за последние тридцать лет. Отчитываясь перед депутатами по итогам 2022 года, Свинов отметил, что на оперативную обстановку в области повлияла и продолжает влиять СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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