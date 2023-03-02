02 марта 2023

Жительница ЯНАО пожаловалась на отсутствие коробок для отправки посылок «Почтой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь у почтового отделения. Тюмень , очередь , почта, почта россии
В ЯНАО дефицит коробок для отправки посылок Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на отсутствие в отделениях «Почты России» коробок и пакетов для отправки крупногабаритных посылок. Как рассказала корреспонденту URA.RU горожанка на условиях анонимности, сотрудники почты не знают, когда они вновь будут в наличии.

«Ни в одном отделении „Почты России“ в Ноябрьске нет коробок и пакетов для отправки крупногабаритной посылки. Сотрудники почты сказали, что коробки отправляются из Москвы, сейчас там поставку задерживают», — делится собеседница агентства.

В отделениях почты ей также рассказали, что как только появляются большие коробки, их тут же раскупают. При этом никакого графика поставки нет, поэтому никто не может сказать, когда они будут в наличии.

Агентство направило запрос в региональную пресс-службу «Почты России» с просьбой прокомментировать, есть ли регулярность поставок коробок для отправки посылок. Ответ ожидается.

Ранее житель Надыма рассказывал, что в посылке от дочери вместо робота-пылесоса и дорогостоящего фонарика получил двухлитровую бутылку воды и мешочек с белым порошком, похожим на соль. В пресс-службе «Почты России» посоветовали проверять содержимое посылок в отделении почты сразу после получения.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на отсутствие в отделениях «Почты России» коробок и пакетов для отправки крупногабаритных посылок. Как рассказала корреспонденту URA.RU горожанка на условиях анонимности, сотрудники почты не знают, когда они вновь будут в наличии. «Ни в одном отделении „Почты России“ в Ноябрьске нет коробок и пакетов для отправки крупногабаритной посылки. Сотрудники почты сказали, что коробки отправляются из Москвы, сейчас там поставку задерживают», — делится собеседница агентства. В отделениях почты ей также рассказали, что как только появляются большие коробки, их тут же раскупают. При этом никакого графика поставки нет, поэтому никто не может сказать, когда они будут в наличии. Агентство направило запрос в региональную пресс-службу «Почты России» с просьбой прокомментировать, есть ли регулярность поставок коробок для отправки посылок. Ответ ожидается. Ранее житель Надыма рассказывал, что в посылке от дочери вместо робота-пылесоса и дорогостоящего фонарика получил двухлитровую бутылку воды и мешочек с белым порошком, похожим на соль. В пресс-службе «Почты России» посоветовали проверять содержимое посылок в отделении почты сразу после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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