Жительница ЯНАО пожаловалась на отсутствие коробок для отправки посылок «Почтой России»

В ЯНАО дефицит коробок для отправки посылок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на отсутствие в отделениях «Почты России» коробок и пакетов для отправки крупногабаритных посылок. Как рассказала корреспонденту URA.RU горожанка на условиях анонимности, сотрудники почты не знают, когда они вновь будут в наличии.

«Ни в одном отделении „Почты России“ в Ноябрьске нет коробок и пакетов для отправки крупногабаритной посылки. Сотрудники почты сказали, что коробки отправляются из Москвы, сейчас там поставку задерживают», — делится собеседница агентства.

В отделениях почты ей также рассказали, что как только появляются большие коробки, их тут же раскупают. При этом никакого графика поставки нет, поэтому никто не может сказать, когда они будут в наличии.

Агентство направило запрос в региональную пресс-службу «Почты России» с просьбой прокомментировать, есть ли регулярность поставок коробок для отправки посылок. Ответ ожидается.

Ранее житель Надыма рассказывал, что в посылке от дочери вместо робота-пылесоса и дорогостоящего фонарика получил двухлитровую бутылку воды и мешочек с белым порошком, похожим на соль. В пресс-службе «Почты России» посоветовали проверять содержимое посылок в отделении почты сразу после получения.