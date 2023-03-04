04 марта 2023
03 марта 2023

В Кургане срочно эвакуировали торговый центр «ГиперСити». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, огнетушитель, сотрудники мчс, пожаротушение, пожарный
У ТРЦ были замечены пожарные расчеты Фото:

Посетителей и персонал экстренно вывели из здания торгового центра «ГиперСити» в Кургане. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на месте событий.

«Всех находящихся в ТРЦ попросили срочно покинуть здание. К месту происшествия прибыли три пожарные машины. На улице оказались от 100 до 200 человек. Людей попросили отойти на безопасное расстояние», — пояснил корреспондент агентства.

Позже пожарные покинули место происшествия. Сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра стали запускать обратно. «ГиперСити» на момент публикации продолжает работу в штатном режиме. Подробности инцидента уточняются корреспондентом URA.RU в МЧС России по Курганской области.

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Посетителей и персонал экстренно вывели из здания торгового центра «ГиперСити» в Кургане. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на месте событий. «Всех находящихся в ТРЦ попросили срочно покинуть здание. К месту происшествия прибыли три пожарные машины. На улице оказались от 100 до 200 человек. Людей попросили отойти на безопасное расстояние», — пояснил корреспондент агентства. Позже пожарные покинули место происшествия. Сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра стали запускать обратно. «ГиперСити» на момент публикации продолжает работу в штатном режиме. Подробности инцидента уточняются корреспондентом URA.RU в МЧС России по Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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