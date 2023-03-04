В Кургане срочно эвакуировали торговый центр «ГиперСити». Видео

05 марта 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

У ТРЦ были замечены пожарные расчеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Посетителей и персонал экстренно вывели из здания торгового центра «ГиперСити» в Кургане. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на месте событий. «Всех находящихся в ТРЦ попросили срочно покинуть здание. К месту происшествия прибыли три пожарные машины. На улице оказались от 100 до 200 человек. Людей попросили отойти на безопасное расстояние», — пояснил корреспондент агентства. Позже пожарные покинули место происшествия. Сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра стали запускать обратно. «ГиперСити» на момент публикации продолжает работу в штатном режиме. Подробности инцидента уточняются корреспондентом URA.RU в МЧС России по Курганской области.

Посетителей и персонал экстренно вывели из здания торгового центра «ГиперСити» в Кургане. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на месте событий. «Всех находящихся в ТРЦ попросили срочно покинуть здание. К месту происшествия прибыли три пожарные машины. На улице оказались от 100 до 200 человек. Людей попросили отойти на безопасное расстояние», — пояснил корреспондент агентства. Позже пожарные покинули место происшествия. Сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра стали запускать обратно. «ГиперСити» на момент публикации продолжает работу в штатном режиме. Подробности инцидента уточняются корреспондентом URA.RU в МЧС России по Курганской области.