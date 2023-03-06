06 марта 2023

На Тюменскую область надвигается опасная погода

В Тюменской области 7 и 8 марта прогнозируют сильный снег и обледенение на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, зима, метель, снегопад
Сильный снег и штормовые порывы ветра придут в Тюменскую область Фото:

В юго-восточных районах Тюменской области с 20:00 7 марта по 08:00 8 марта прогнозируется сильный снег и обледенение на дорогах. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 20:00 7 марта по 08:00 8 марта. В крайних юго-восточных районах местами сильный снег, обледенение», — говорится в сводке Гидрометцентра по Тюменской области.

Синоптики предупреждают и о штормовом ветре. Он будет наблюдаться с 20:00 7 марта по 20:00 8 марта. Местами порывы будут достигать 16 метров в секунду.

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В юго-восточных районах Тюменской области с 20:00 7 марта по 08:00 8 марта прогнозируется сильный снег и обледенение на дорогах. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 20:00 7 марта по 08:00 8 марта. В крайних юго-восточных районах местами сильный снег, обледенение», — говорится в сводке Гидрометцентра по Тюменской области. Синоптики предупреждают и о штормовом ветре. Он будет наблюдаться с 20:00 7 марта по 20:00 8 марта. Местами порывы будут достигать 16 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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