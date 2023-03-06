На Тюменскую область надвигается опасная погода

Сильный снег и штормовые порывы ветра придут в Тюменскую область
В юго-восточных районах Тюменской области с 20:00 7 марта по 08:00 8 марта прогнозируется сильный снег и обледенение на дорогах. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 20:00 7 марта по 08:00 8 марта. В крайних юго-восточных районах местами сильный снег, обледенение», — говорится в сводке Гидрометцентра по Тюменской области.
Синоптики предупреждают и о штормовом ветре. Он будет наблюдаться с 20:00 7 марта по 20:00 8 марта. Местами порывы будут достигать 16 метров в секунду.
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