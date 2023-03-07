07 марта 2023
06 марта 2023

Соратница Шумкова поздравила родственниц участников спецоперации с 8 Марта

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Оксана Куташи поздравила женщин Зауралья с 8 Марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В своем обращении к женщинам в честь 8 Марта замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации на Украине. Текст поздравления опубликован в ее telegram-канале.

«Мы знаем, что вам сейчас нелегко. <…> Ваши родные мужчины — настоящие герои, которые каждый день лицом к лицу сталкиваются с противником, терпят невзгоды и лишения, но мужественно продолжают сражаться, защищая наше Отечество. <…> Они знают, что дома их ждут, что в них верят. От всей души желаю, чтобы ваша долгожданная встреча состоялась как можно скорее», — написала Оксана Куташи.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с 8 Марта. Отдельного внимания главы государства были удостоены женщины-военнослужащие.

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В своем обращении к женщинам в честь 8 Марта замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации на Украине. Текст поздравления опубликован в ее telegram-канале. «Мы знаем, что вам сейчас нелегко. <…> Ваши родные мужчины — настоящие герои, которые каждый день лицом к лицу сталкиваются с противником, терпят невзгоды и лишения, но мужественно продолжают сражаться, защищая наше Отечество. <…> Они знают, что дома их ждут, что в них верят. От всей души желаю, чтобы ваша долгожданная встреча состоялась как можно скорее», — написала Оксана Куташи. Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с 8 Марта. Отдельного внимания главы государства были удостоены женщины-военнослужащие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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