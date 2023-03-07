Соратница Шумкова поздравила родственниц участников спецоперации с 8 Марта

Оксана Куташи поздравила женщин Зауралья с 8 Марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В своем обращении к женщинам в честь 8 Марта замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации на Украине. Текст поздравления опубликован в ее telegram-канале.

«Мы знаем, что вам сейчас нелегко. <…> Ваши родные мужчины — настоящие герои, которые каждый день лицом к лицу сталкиваются с противником, терпят невзгоды и лишения, но мужественно продолжают сражаться, защищая наше Отечество. <…> Они знают, что дома их ждут, что в них верят. От всей души желаю, чтобы ваша долгожданная встреча состоялась как можно скорее», — написала Оксана Куташи.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с 8 Марта. Отдельного внимания главы государства были удостоены женщины-военнослужащие.