07 марта 2023
06 марта 2023

В праздничный день главы курганских медучреждений поздравили молодых мам с новым статусом. Видео

В курганском перинатальном центре 8 марта родились пять малышей
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские врачи поздравили молодых мам с новым статусом Фото:

Утром 8 марта в перинатальном центре Кургана родились пять детей, их мам приехали поздравить руководители медучреждений региона. Об этом рассказали зауральские телевизионщики.

«Этим праздничным утром в центре родились пять малышей. В „Курганский областной перинатальный центр“ приехали руководители медицинских учреждений во главе с директором депздрава Алексеем Сигидаевым. Они поздравили молодых мам с 8 марта и новым статусом», — указано в telegram-канале «Вести — Зауралье».

Ранее соратница Шумкова поздравила женщин с 8 Марта. В своем обращении замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации на Украине.

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Утром 8 марта в перинатальном центре Кургана родились пять детей, их мам приехали поздравить руководители медучреждений региона. Об этом рассказали зауральские телевизионщики. «Этим праздничным утром в центре родились пять малышей. В „Курганский областной перинатальный центр“ приехали руководители медицинских учреждений во главе с директором депздрава Алексеем Сигидаевым. Они поздравили молодых мам с 8 марта и новым статусом», — указано в telegram-канале «Вести — Зауралье». Ранее соратница Шумкова поздравила женщин с 8 Марта. В своем обращении замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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