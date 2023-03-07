В праздничный день главы курганских медучреждений поздравили молодых мам с новым статусом. Видео

В курганском перинатальном центре 8 марта родились пять малышей

08 марта 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Курганские врачи поздравили молодых мам с новым статусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Утром 8 марта в перинатальном центре Кургана родились пять детей, их мам приехали поздравить руководители медучреждений региона. Об этом рассказали зауральские телевизионщики. «Этим праздничным утром в центре родились пять малышей. В „Курганский областной перинатальный центр“ приехали руководители медицинских учреждений во главе с директором депздрава Алексеем Сигидаевым. Они поздравили молодых мам с 8 марта и новым статусом», — указано в telegram-канале «Вести — Зауралье». Ранее соратница Шумкова поздравила женщин с 8 Марта. В своем обращении замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации на Украине.

Утром 8 марта в перинатальном центре Кургана родились пять детей, их мам приехали поздравить руководители медучреждений региона. Об этом рассказали зауральские телевизионщики. «Этим праздничным утром в центре родились пять малышей. В „Курганский областной перинатальный центр“ приехали руководители медицинских учреждений во главе с директором депздрава Алексеем Сигидаевым. Они поздравили молодых мам с 8 марта и новым статусом», — указано в telegram-канале «Вести — Зауралье». Ранее соратница Шумкова поздравила женщин с 8 Марта. В своем обращении замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи отдельно выделила родственниц участников спецоперации на Украине.