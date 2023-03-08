08 марта 2023
07 марта 2023

Сотрудники УФСИН перехватили партию дрожжей, которую хотели передать курганским зекам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , женская колония, исправительная колония 4
Охрана курганской ИК-2 поймала курганцев на том, что они пытались передать запрещенные предметы зекам Фото:

Охрана исправительной колонии №2 УФСИН по Курганской области поймали местных жителей на попытке передать партию дрожжей заключенным. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сотрудники отдела охраны ИК-2 задержали двух курганцев 1991 года и 1998 года рождения с самодельными пневматическими пушками на территории, прилегающей к исправительному учреждению. Злоумышленники планировали передать осужденным сотовые телефоны, комплектующие к ним, дрожжи», — указано на сайте курганского УФСИН.

Сообщается, что в одной из посылок для зеков было три смартфона, зарядка к ним, а также 700 грамм дрожжей. В другой посылке были кнопочные телефоны с одним блоком питания. Курганцы заявили сотрудникам ИК-2, что не знали кому из заключенных предназначались запрещенные предметы. В УФСИН пояснили, что проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что в курганской ИК-2 нашли крупную партию наркотиков. Трех подозреваемых в попытке перебросить запрещенные вещества задержали рядом с колонией.

Курганцев поймали на попытке передать телефоны зекам
Фото:
Жители Кургана пришли передать посылки зекам с самодельной пневматической пушкой
Фото:

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Охрана исправительной колонии №2 УФСИН по Курганской области поймали местных жителей на попытке передать партию дрожжей заключенным. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Сотрудники отдела охраны ИК-2 задержали двух курганцев 1991 года и 1998 года рождения с самодельными пневматическими пушками на территории, прилегающей к исправительному учреждению. Злоумышленники планировали передать осужденным сотовые телефоны, комплектующие к ним, дрожжи», — указано на сайте курганского УФСИН. Сообщается, что в одной из посылок для зеков было три смартфона, зарядка к ним, а также 700 грамм дрожжей. В другой посылке были кнопочные телефоны с одним блоком питания. Курганцы заявили сотрудникам ИК-2, что не знали кому из заключенных предназначались запрещенные предметы. В УФСИН пояснили, что проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в курганской ИК-2 нашли крупную партию наркотиков. Трех подозреваемых в попытке перебросить запрещенные вещества задержали рядом с колонией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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