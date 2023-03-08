Сотрудники УФСИН перехватили партию дрожжей, которую хотели передать курганским зекам. Фото

09 марта 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Охрана курганской ИК-2 поймала курганцев на том, что они пытались передать запрещенные предметы зекам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Охрана исправительной колонии №2 УФСИН по Курганской области поймали местных жителей на попытке передать партию дрожжей заключенным. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Сотрудники отдела охраны ИК-2 задержали двух курганцев 1991 года и 1998 года рождения с самодельными пневматическими пушками на территории, прилегающей к исправительному учреждению. Злоумышленники планировали передать осужденным сотовые телефоны, комплектующие к ним, дрожжи», — указано на сайте курганского УФСИН. Сообщается, что в одной из посылок для зеков было три смартфона, зарядка к ним, а также 700 грамм дрожжей. В другой посылке были кнопочные телефоны с одним блоком питания. Курганцы заявили сотрудникам ИК-2, что не знали кому из заключенных предназначались запрещенные предметы. В УФСИН пояснили, что проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в курганской ИК-2 нашли крупную партию наркотиков. Трех подозреваемых в попытке перебросить запрещенные вещества задержали рядом с колонией. Курганцев поймали на попытке передать телефоны зекам Фото: сайт УФСИН по Курганской области Жители Кургана пришли передать посылки зекам с самодельной пневматической пушкой Фото: сайт УФСИН по Курганской области

Охрана исправительной колонии №2 УФСИН по Курганской области поймали местных жителей на попытке передать партию дрожжей заключенным. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Сотрудники отдела охраны ИК-2 задержали двух курганцев 1991 года и 1998 года рождения с самодельными пневматическими пушками на территории, прилегающей к исправительному учреждению. Злоумышленники планировали передать осужденным сотовые телефоны, комплектующие к ним, дрожжи», — указано на сайте курганского УФСИН. Сообщается, что в одной из посылок для зеков было три смартфона, зарядка к ним, а также 700 грамм дрожжей. В другой посылке были кнопочные телефоны с одним блоком питания. Курганцы заявили сотрудникам ИК-2, что не знали кому из заключенных предназначались запрещенные предметы. В УФСИН пояснили, что проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в курганской ИК-2 нашли крупную партию наркотиков. Трех подозреваемых в попытке перебросить запрещенные вещества задержали рядом с колонией.