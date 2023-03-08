Охрана исправительной колонии №2 УФСИН по Курганской области поймали местных жителей на попытке передать партию дрожжей заключенным. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Сотрудники отдела охраны ИК-2 задержали двух курганцев 1991 года и 1998 года рождения с самодельными пневматическими пушками на территории, прилегающей к исправительному учреждению. Злоумышленники планировали передать осужденным сотовые телефоны, комплектующие к ним, дрожжи», — указано на сайте курганского УФСИН.
Сообщается, что в одной из посылок для зеков было три смартфона, зарядка к ним, а также 700 грамм дрожжей. В другой посылке были кнопочные телефоны с одним блоком питания. Курганцы заявили сотрудникам ИК-2, что не знали кому из заключенных предназначались запрещенные предметы. В УФСИН пояснили, что проводится проверка.
Ранее URA.RU писало, что в курганской ИК-2 нашли крупную партию наркотиков. Трех подозреваемых в попытке перебросить запрещенные вещества задержали рядом с колонией.
Курганцев поймали на попытке передать телефоны зекам
Фото: сайт УФСИН по Курганской области
Жители Кургана пришли передать посылки зекам с самодельной пневматической пушкой
Охрана исправительной колонии №2 УФСИН по Курганской области поймали местных жителей на попытке передать партию дрожжей заключенным. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Сотрудники отдела охраны ИК-2 задержали двух курганцев 1991 года и 1998 года рождения с самодельными пневматическими пушками на территории, прилегающей к исправительному учреждению. Злоумышленники планировали передать осужденным сотовые телефоны, комплектующие к ним, дрожжи», — указано на сайте курганского УФСИН. Сообщается, что в одной из посылок для зеков было три смартфона, зарядка к ним, а также 700 грамм дрожжей. В другой посылке были кнопочные телефоны с одним блоком питания. Курганцы заявили сотрудникам ИК-2, что не знали кому из заключенных предназначались запрещенные предметы. В УФСИН пояснили, что проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в курганской ИК-2 нашли крупную партию наркотиков. Трех подозреваемых в попытке перебросить запрещенные вещества задержали рядом с колонией.