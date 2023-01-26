В курганской колонии нашли крупную партию наркотиков

Охрана курганской ИК-2 обнаружила наркотики на зоне и задержала подозреваемых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Охрана исправительной колонии №2, расположенной в селе Просвет Кетовского округа (Курганская область), задержала трех человек рядом с объектом, а также нашла крупную партию наркотика на территории зоны. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

«Сотрудники ИК-2 УФСИН России по Курганской области пресекли попытку доставки осужденным запрещенных веществ. Вблизи исправительного учреждения задержаны граждане, подозреваемые в попытке переброса крупной партии наркотиков», — рассказали в пресс-службе управления. Охранники обнаружили подозрительных личностей в запрещенной 50-метровой зоне возле просветской колонии.

Трое человек — 48-летняя женщина и два молодых человека 21 года и 18 лет — находились в автомобиле. Их задержали. В это же время на территории колонии был найден сверток с веществом. «Как установила экспертиза, это был наркотик растительного происхождения в крупном размере — 68,7 грамма», — информировали в УФСИН. Задержанных передали в полицию.

Ранее URA.RU сообщало, что возле курганского УФСИН украли велосипед. Ранее судимый мужчина угнал двухколесный транспорт и отправился на два года в колонию по решению суда.