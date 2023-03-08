Пьяный житель Приуральского района ЯНАО, угрожал участковому пневматическим пистолетом, когда тот приехал на вызов. По информации окружного следственного комитета, подозреваемый уже был ранее судим.
«По данным следствия, 5 марта 2023 года в селе Катравож Приуральского района произошел конфликт между двумя мужчинами, распивавшими совместно спиртное. По вызову одного из них на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. В ответ на законные требования сотрудника полиции, потребовавшего объяснение от правонарушителя, ранее неоднократно судимый подозреваемый, вооружившись пневматическим пистолетом, высказал в адрес полицейского угрозу применения насилия», — говорится в сообщении.
На данный момент следователи выясняют все детали происшествия. Ямальца подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 318 УК РФ — Применение насилия в отношении представителя власти.
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