08 марта 2023
07 марта 2023

Пьяный житель ЯНАО угрожал полицейскому пистолетом

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Ранее судимый ямалец угрожал полицейскому Фото:

Пьяный житель Приуральского района ЯНАО, угрожал участковому пневматическим пистолетом, когда тот приехал на вызов. По информации окружного следственного комитета, подозреваемый уже был ранее судим.

«По данным следствия, 5 марта 2023 года в селе Катравож Приуральского района произошел конфликт между двумя мужчинами, распивавшими совместно спиртное. По вызову одного из них на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. В ответ на законные требования сотрудника полиции, потребовавшего объяснение от правонарушителя, ранее неоднократно судимый подозреваемый, вооружившись пневматическим пистолетом, высказал в адрес полицейского угрозу применения насилия», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи выясняют все детали происшествия. Ямальца подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 318 УК РФ — Применение насилия в отношении представителя власти.

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Пьяный житель Приуральского района ЯНАО, угрожал участковому пневматическим пистолетом, когда тот приехал на вызов. По информации окружного следственного комитета, подозреваемый уже был ранее судим. «По данным следствия, 5 марта 2023 года в селе Катравож Приуральского района произошел конфликт между двумя мужчинами, распивавшими совместно спиртное. По вызову одного из них на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. В ответ на законные требования сотрудника полиции, потребовавшего объяснение от правонарушителя, ранее неоднократно судимый подозреваемый, вооружившись пневматическим пистолетом, высказал в адрес полицейского угрозу применения насилия», — говорится в сообщении. На данный момент следователи выясняют все детали происшествия. Ямальца подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 318 УК РФ — Применение насилия в отношении представителя власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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