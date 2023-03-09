09 марта 2023
08 марта 2023

Власти ЯНАО потратят на обновление фасадов домов более 1,5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Малышева в лесах, рестораны терпят убытки. Екатеринбург, лес, зеленый, фасад, город, ремонтные работы
В 2023 году будет потрачено 535 965 000 рублей Фото:

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили более 1,5 миллиарда рублей на обновление фасада многоквартирных домов. Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Проектом постановления предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год в рамках реализации мероприятий по обновлению фасадов многоквартирных домов. Дополнительные средства выделены на проведение работ в четырех многоквартирных домах города Лабытнанги», — сказано в сообщении.

Уточняется, что общий объем субсидий составляет 1 719 361 000 рублей с распределением по годам. В 2023 году будет потрачено 535 965 000 рублей.

Ранее сообщалось, что власти округа выделили деньги на уборку мусора в тундре. Тогда на работы по уборке несанкционированных свалок предоставили 35 миллионов рублей.

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили более 1,5 миллиарда рублей на обновление фасада многоквартирных домов. Об этом говорится на сайте правительства региона. «Проектом постановления предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год в рамках реализации мероприятий по обновлению фасадов многоквартирных домов. Дополнительные средства выделены на проведение работ в четырех многоквартирных домах города Лабытнанги», — сказано в сообщении. Уточняется, что общий объем субсидий составляет 1 719 361 000 рублей с распределением по годам. В 2023 году будет потрачено 535 965 000 рублей. Ранее сообщалось, что власти округа выделили деньги на уборку мусора в тундре. Тогда на работы по уборке несанкционированных свалок предоставили 35 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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