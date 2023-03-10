Артемий Лебедев оценил идею курганского губернатора, озвученную Путину

Дизайнер Лебедев поддержал идею губернатора Шумкова создать портреты семей мобилизованных

Лебедев поддержал идею о создании портрета семьи мобилизованного Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев поддержал идею губернатора Курганской области Вадима Шумкова о создании портрета семей участников спецоперации. На своем YouTube-канале «Вася Пупкин» он высказался, что получение адресной помощи от государства «всегда хорошо». Блогер также прокомментировал встречу президента Владимира Путина и главы региона.

«Путин долго и подробно беседовал с губернатором Курганской области, тот ему рассказывал и про водоотведение, и про ремонты, и про благоустройство. В том числе, помимо забот и проблем, которые есть в Курганской области, губернатор Шумков сказал: у нас есть такая идея, мы хотим составить портрет семей участников СВО. Хотя губернатор говорил слово „портрет“, Путин сказал „паспорт“ — это слово попадает в заголовки, хотя оно звучит странно, как „паспорт объекта“. „Портрет семьи“ было бы более точным названием. В данном случае семьи бойцов будут получать адресную помощь, что в любом случае всегда хорошо», — сказал Лебедев.

Блогер отметил, если государство имеет и дает деньги людям, которым они могут пригодиться, независимо от повода и предлога, то «это всегда замечательно» и «надо брать». По словам Лебедева, человек, находящийся в зоне СВО, зная, что проблемы его семьи закрыты, будет чувствовать себя гораздо лучше и «воевать идейнее».

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Курганской области Вадима Шумкова о создании паспорта семей мобилизованных. Он отметил, что инициатива «очень хорошая» и предложил другим регионам ее тиражировать.