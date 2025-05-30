«Обрушились стены»: в Приморском крае взорвалась квартира

В Приморском крае взорвалась квартира из-за детонации титана. В результате обрушились внутренние стены. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. Инцидент произошел в Спасске-Дальнем.
«Трагедия произошла на Шиферной. Внутренние стены обрушились, образовалась дыра в подъезд. На месте работают спасатели, осматривают несущие конструкции. Пострадавших, к счастью, нет», — передает ведомство в своем telegram-канале. ЧП произошло на улице Шиферной города Спасск-Дальний. На месте работают спецслужбы. Прокуратура держит ситуацию на контроле.
К детонации титана привела разгерметизации водонагревательного оборудования. В результате были повреждены внутренние стены и оконные проемы одной из квартир. Сами жильцы были эвакуированы.
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