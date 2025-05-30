«Обрушились стены»: в Приморском крае взорвалась квартира

Прокуратура Приморья: в Спасске-Дальнем сдетонировал титан в квартире
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В Приморье произошел взрыв в квартире жилого дома (архивное фото)
В Приморье произошел взрыв в квартире жилого дома (архивное фото) Фото:

В Приморском крае взорвалась квартира из-за детонации титана. В результате обрушились внутренние стены. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. Инцидент произошел в Спасске-Дальнем.

«Трагедия произошла на Шиферной. Внутренние стены обрушились, образовалась дыра в подъезд. На месте работают спасатели, осматривают несущие конструкции. Пострадавших, к счастью, нет», — передает ведомство в своем telegram-канале. ЧП произошло на улице Шиферной города Спасск-Дальний. На месте работают спецслужбы. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

К детонации титана привела разгерметизации водонагревательного оборудования. В результате были повреждены внутренние стены и оконные проемы одной из квартир. Сами жильцы были эвакуированы.

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В Приморском крае взорвалась квартира из-за детонации титана. В результате обрушились внутренние стены. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. Инцидент произошел в Спасске-Дальнем. «Трагедия произошла на Шиферной. Внутренние стены обрушились, образовалась дыра в подъезд. На месте работают спасатели, осматривают несущие конструкции. Пострадавших, к счастью, нет», — передает ведомство в своем telegram-канале. ЧП произошло на улице Шиферной города Спасск-Дальний. На месте работают спецслужбы. Прокуратура держит ситуацию на контроле. К детонации титана привела разгерметизации водонагревательного оборудования. В результате были повреждены внутренние стены и оконные проемы одной из квартир. Сами жильцы были эвакуированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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