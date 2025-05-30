Украина выпрашивает оружие у еще одной страны

Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой о поставках систем противовоздушной обороны и инвестициях в украинский военно-промышленный комплекс. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
«Первый заместитель министра обороны Сергей Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке. В частности речь идет: — инвестиции в оборонно-промышленный комплекс; — поставки техники и систем ПВО; — боеприпасы для противовоздушной обороны; — снаряды основных калибров; — усиление наших дальнобойных возможностей», — передает слова Умерова ТАСС.
Ранее, 28 мая, министерство обороны Германии сообщило о скорых поставках Украине первых дальнобойных систем вооружения, профинансированных ФРГ, а также о поддержке развития украинских оборонных технологий. Российские власти неоднократно заявляли, что любые поставки западного вооружения Киеву рассматриваются как законная цель и осложняют перспективы мирного урегулирования конфликта.
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