Россия назвала условия прекращения огня на Украине

Москва, в принципе, не исключает рассмотрения вопроса о введении режима перемирия на территории Украины. Однако для этого требуются ответные действия со стороны Киева. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны», — сказал постоянный представитель России во время заседания СБ ООН. Трансляция ведется на сайте организации.
Ранее Киев выдвигал предложение о 30-дневном перемирии, однако делал это в ультимативной форме, на что Москва не согласилась. Украина настаивает на прекращении огня как условии для начала переговоров, в то время как Россия предлагает сначала обсудить условия урегулирования конфликта на прямых переговорах. В мае Владимир Путин заявлял о готовности к переговорам без предварительных условий, но Киев требовал полного прекращения огня со стороны РФ.
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