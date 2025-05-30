Турция готовит Киев к новой встрече с Россией

Анкара проводит консультации с Киевом относительно переговоров, запланированных на 2 июня в Стамбуле, к участию в которых выразила готовность российская сторона. Турция стремится использовать достигнутый ранее прогресс и продолжить развитие дипломатического процесса. Об этом сказал глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Мы приближаемся к критической точке в войне на Украине. Переговоры в Стамбуле 16 мая стали новым началом дипломатического урегулирования в Украине. Мы хотим сохранить тот импульс, ту динамику, достигнутую в Стамбуле, и готовы принять новый раунд переговоров», — рассказал Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибихой в Киеве. Его слова передают РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия заявила о своей готовности возобновить переговорный процесс 2 июня, и в настоящее время продолжаются консультации с украинской стороной.
Переговоры в Стамбуле 16 мая стали первым за долгое время прямым контактом между российской и украинской делегациями, после чего был проведен крупнейший обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Ранее президент РФ Владимир Путин предлагал возобновить диалог без предварительных условий, а Турция неоднократно выступала посредником и предоставляла площадку для встреч. Несмотря на отсутствие окончательной определенности по месту следующего раунда, Стамбул остается ключевой переговорной площадкой для РФ и Украины. Ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности украинской стороны принять участие в очередном раунде переговоров с представителями РФ, который запланирован на следующей неделе в Стамбуле.
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