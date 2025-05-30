Hyundai отзывает из России почти 100 тысяч автомобилей, которые могут загореться

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил об отзыве с российского рынка почти 100 тысяч автомобилей в связи с возможностью возгорания в моторном отсеке. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
«Отзыву подлежат 99256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe реализованных в период с 2010 г. по 2015 г». — написало агентство на своем сайте. Там добавили, что отзыв транспортных средств связан с возможностью возникновения короткого замыкания в модуле HECU (блок ABS), что может привести к возгоранию в моторном отсеке.
На автомобилях будет произведена бесплатная замена мультипредохранителя. Владельцы будут уведомлены по почте или телефону и смогут самостоятельно проверить поподание своего автомобиля под отзыв по VIN-коду через опубликованный список или онлайн-сервисы, включая платформу Auto.ru. При подтверждении необходимо обратиться в дилерский центр для проведения ремонтных работ.
В мае текущего года Hyundai и Kia Motors оформили в России регистрацию ряда товарных знаков. В частности, Hyundai были предоставлены права на товарные знаки Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50, относящиеся к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который включает автомобили и их комплектующие, передает «Ридус».
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