Hyundai отзывает из России почти 100 тысяч автомобилей, которые могут загореться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На автомобилях, попадающих под отзыв, будет проведена бесплатная замена мультипредохранителя
На автомобилях, попадающих под отзыв, будет проведена бесплатная замена мультипредохранителя Фото:

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил об отзыве с российского рынка почти 100 тысяч автомобилей в связи с возможностью возгорания в моторном отсеке. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

«Отзыву подлежат 99256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe реализованных в период с 2010 г. по 2015 г». — написало агентство на своем сайте. Там добавили, что отзыв транспортных средств связан с возможностью возникновения короткого замыкания в модуле HECU (блок ABS), что может привести к возгоранию в моторном отсеке. 

На автомобилях будет произведена бесплатная замена мультипредохранителя. Владельцы будут уведомлены по почте или телефону и смогут самостоятельно проверить поподание своего автомобиля под отзыв по VIN-коду через опубликованный список или онлайн-сервисы, включая платформу Auto.ru. При подтверждении необходимо обратиться в дилерский центр для проведения ремонтных работ.

В мае текущего года Hyundai и Kia Motors оформили в России регистрацию ряда товарных знаков. В частности, Hyundai были предоставлены права на товарные знаки Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50, относящиеся к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который включает автомобили и их комплектующие, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил об отзыве с российского рынка почти 100 тысяч автомобилей в связи с возможностью возгорания в моторном отсеке. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. «Отзыву подлежат 99256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe реализованных в период с 2010 г. по 2015 г». — написало агентство на своем сайте. Там добавили, что отзыв транспортных средств связан с возможностью возникновения короткого замыкания в модуле HECU (блок ABS), что может привести к возгоранию в моторном отсеке.  На автомобилях будет произведена бесплатная замена мультипредохранителя. Владельцы будут уведомлены по почте или телефону и смогут самостоятельно проверить поподание своего автомобиля под отзыв по VIN-коду через опубликованный список или онлайн-сервисы, включая платформу Auto.ru. При подтверждении необходимо обратиться в дилерский центр для проведения ремонтных работ. В мае текущего года Hyundai и Kia Motors оформили в России регистрацию ряда товарных знаков. В частности, Hyundai были предоставлены права на товарные знаки Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50, относящиеся к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который включает автомобили и их комплектующие, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...