11 марта 2023
10 марта 2023
09 марта 2023

В ЯНАО непогода стала причиной закрытия важного автозимника

В ЯНАО из-за непогоды закрыли зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Зимник в ЯНАО закрыли из-за погоды Фото:

Из-за непогоды в ЯНАО 12 марта закрыли движение транспорта на зимней автодороге регионального значения Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — сообщили в департаменте. Предупреждение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее движение по другой региональной зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп также закрыли. Причиной также стала непогода. По прогнозу 12 марта ожидается резкое усиление ветра, с порывами до 23 метров в секунду.

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Из-за непогоды в ЯНАО 12 марта закрыли движение транспорта на зимней автодороге регионального значения Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — сообщили в департаменте. Предупреждение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее движение по другой региональной зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп также закрыли. Причиной также стала непогода. По прогнозу 12 марта ожидается резкое усиление ветра, с порывами до 23 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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