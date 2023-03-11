В ЯНАО непогода стала причиной закрытия важного автозимника

В ЯНАО из-за непогоды закрыли зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале

12 марта 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Зимник в ЯНАО закрыли из-за погоды Фото: Александр Елизаров © URA.RU Из-за непогоды в ЯНАО 12 марта закрыли движение транспорта на зимней автодороге регионального значения Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — сообщили в департаменте. Предупреждение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее движение по другой региональной зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп также закрыли. Причиной также стала непогода. По прогнозу 12 марта ожидается резкое усиление ветра, с порывами до 23 метров в секунду.

Из-за непогоды в ЯНАО 12 марта закрыли движение транспорта на зимней автодороге регионального значения Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — сообщили в департаменте. Предупреждение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее движение по другой региональной зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп также закрыли. Причиной также стала непогода. По прогнозу 12 марта ожидается резкое усиление ветра, с порывами до 23 метров в секунду.