В России создадут новый список недружественных стран

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая создать список недружественных стран, чьи компании сократили или прекратили предпринимательскую деятельность в РФ после начала специальной военной операции. Об этом сообщили в Кремле.
«Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в докладе президента. Он опубликован на официальном сайте Кремля.
Кроме того, в список необходимо включить данные об условиях прекращения деятельности, акционерах и бенефициарных владельцах компаний. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
По данным исследовательской компании Kept, на конец 2024 года около трети иностранных компаний из недружественных стран продолжают свою деятельность в России, в то время как 62% таких компаний покинули рынок с начала военных действий на Украине. Наиболее устойчивыми к уходу из России оказались бизнесы из Италии, Бельгии и Швейцарии, которые реже других закрывали свои операции в стране.
Директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов уверен, что в 2025 году в Россию могут вернуться около 350 западных брендов. Он отметил, что большинство ушедших в 2022 году брендов были лидерами в своих категориях. К концу 2024 года на российский рынок уже вернулись 235 компаний, включая автомобильный бренд Ssang Yong, а также 13 новых иностранных брендов подали заявки на выход на рынок.
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