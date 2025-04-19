В России создадут новый список недружественных стран

Путин поручил создать список стран, прекративших бизнес в РФ после начала СВО
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Путин поручил правительству заняться вопросом стран, сокративших бизнес в РФ после начала СВО
Путин поручил правительству заняться вопросом стран, сокративших бизнес в РФ после начала СВО Фото:

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая создать список недружественных стран, чьи компании сократили или прекратили предпринимательскую деятельность в РФ после начала специальной военной операции. Об этом сообщили в Кремле.

«Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в докладе президента. Он опубликован на официальном сайте Кремля. 

Кроме того, в список необходимо включить данные об условиях прекращения деятельности, акционерах и бенефициарных владельцах компаний. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным исследовательской компании Kept, на конец 2024 года около трети иностранных компаний из недружественных стран продолжают свою деятельность в России, в то время как 62% таких компаний покинули рынок с начала военных действий на Украине. Наиболее устойчивыми к уходу из России оказались бизнесы из Италии, Бельгии и Швейцарии, которые реже других закрывали свои операции в стране.

Директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов уверен, что в 2025 году в Россию могут вернуться около 350 западных брендов. Он отметил, что большинство ушедших в 2022 году брендов были лидерами в своих категориях. К концу 2024 года на российский рынок уже вернулись 235 компаний, включая автомобильный бренд Ssang Yong, а также 13 новых иностранных брендов подали заявки на выход на рынок.

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Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая создать список недружественных стран, чьи компании сократили или прекратили предпринимательскую деятельность в РФ после начала специальной военной операции. Об этом сообщили в Кремле. «Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в докладе президента. Он опубликован на официальном сайте Кремля.  Кроме того, в список необходимо включить данные об условиях прекращения деятельности, акционерах и бенефициарных владельцах компаний. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин. По данным исследовательской компании Kept, на конец 2024 года около трети иностранных компаний из недружественных стран продолжают свою деятельность в России, в то время как 62% таких компаний покинули рынок с начала военных действий на Украине. Наиболее устойчивыми к уходу из России оказались бизнесы из Италии, Бельгии и Швейцарии, которые реже других закрывали свои операции в стране. Директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов уверен, что в 2025 году в Россию могут вернуться около 350 западных брендов. Он отметил, что большинство ушедших в 2022 году брендов были лидерами в своих категориях. К концу 2024 года на российский рынок уже вернулись 235 компаний, включая автомобильный бренд Ssang Yong, а также 13 новых иностранных брендов подали заявки на выход на рынок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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