Житель Тобольска избил женщину-курьера, пытаясь отобрать у нее еду

13 марта 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Мужчина получил наказание за покушение на грабеж и применение насилия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тобольска (Тюменская область) оформил доставку еды, а чтобы не платить за заказ попытался его украсть и избил женщину-курьера. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчину приговорили к году лишения свободы условно. «Тоболяк Дмитрий Гордеев заказал по телефону еду и напитки. Оплачивать их он не собирался. Когда курьер подъехала, он открыл дверь авто и схватил три пакета с заднего сидения. Но бойкая женщина схватила грабителя за куртку и пакеты. В потасовке дама получила удар кулаком в лицо и два удара ногой по голени», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В результате преступник остался без еды: пакеты порвались, продукты вывалились на землю. Добычей Гордеева стала лишь бутылка пива, с которой он и убежал. Курьер обратилась в полицию, вскоре мужчину задержали. В суде Гордеев отрицал, что напал на женщину, признав лишь попытку похитить заказ. Тем не менее, за покушение на грабеж с применением насилия он получил год лишения свободы условно.

Житель Тобольска (Тюменская область) оформил доставку еды, а чтобы не платить за заказ попытался его украсть и избил женщину-курьера. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчину приговорили к году лишения свободы условно. «Тоболяк Дмитрий Гордеев заказал по телефону еду и напитки. Оплачивать их он не собирался. Когда курьер подъехала, он открыл дверь авто и схватил три пакета с заднего сидения. Но бойкая женщина схватила грабителя за куртку и пакеты. В потасовке дама получила удар кулаком в лицо и два удара ногой по голени», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В результате преступник остался без еды: пакеты порвались, продукты вывалились на землю. Добычей Гордеева стала лишь бутылка пива, с которой он и убежал. Курьер обратилась в полицию, вскоре мужчину задержали. В суде Гордеев отрицал, что напал на женщину, признав лишь попытку похитить заказ. Тем не менее, за покушение на грабеж с применением насилия он получил год лишения свободы условно.