Курганских зеков презентовали для работы на заводах

Курганские колонии заявили о готовности сотрудничать с бизнесом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским промышленникам и предпринимателям рассказали о возможности привлекать к производству осужденных из колоний. О предложении руководства УФСИН сообщили в пресс-службе управления.

«Замначальника УФСИН России по Курганской области Денис Тарасов выступил на заседании Союза промышленников и предпринимателей <…> Он заверил работодателей, что сотрудники производственной службы окажут максимальное содействие в разработке и изготовлении любых видов продукции», — сообщается на сайте управления. Также на заседании присутствовали главы округов.

Осужденные из шести колоний области могут быть профессионально подготовлены под нужды промышленников и бизнесменов. «Исправительные учреждения готовы рассмотреть любые предложения о сотрудничестве, направленные на организацию и размещение на свободных площадях нового производства», — сообщили представителям бизнеса.

В качестве преимуществ сотрудничества с УФСИН было названо освобождение от уплаты налога на прибыль и НДС. Также бизнесменам сообщили о наличии свободных рабочих рук, площадей без арендной платы, обеспечении охраны объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской ИК-6 заключили контракт с Кетовским округом на 13 млн рублей. Осужденные колонии изготовят несколько детских площадок, которые установят в селах округа.