Из департамента образования ЯНАО ушла в отставку первый замдиректора

Замдиректора департамента образования ушла на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Департамент образования ЯНАО покинула первый заместитель директора Людмила Кононенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Людмила Артуровна [Кононенко] решила уйти на пенсию. Сейчас за ее место начнется активная борьба», — рассказывает инсайдер.

Кононенко отвечала за экономические вопросы департамента. По словам источника, сейчас на это место много претендентов и все в ожидании, что разгорится нешуточная борьба за должность. В объявленный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым Год знаний к департаменту будет приковано пристальное внимание, и для нового руководителя это отличный способ показать себя, чтобы сделать задел на будущую карьеру, отмечает собеседник URA.RU.

В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили информацию об уходе Кононенко с должности. Также там отметили, что выбирать человека на должность будут из кадрового резерва.

Ранее сообщалось, что заместителю губернатора Татьяне Бучковой грозит отставка. Она в правительстве отвечает за соцблок.