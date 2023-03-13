13 марта 2023
12 марта 2023

Из департамента образования ЯНАО ушла в отставку первый замдиректора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, заседание, женские руки, руки
Замдиректора департамента образования ушла на пенсию Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Департамент образования ЯНАО покинула первый заместитель директора Людмила Кононенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Людмила Артуровна [Кононенко] решила уйти на пенсию. Сейчас за ее место начнется активная борьба», — рассказывает инсайдер.

Кононенко отвечала за экономические вопросы департамента. По словам источника, сейчас на это место много претендентов и все в ожидании, что разгорится нешуточная борьба за должность. В объявленный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым Год знаний к департаменту будет приковано пристальное внимание, и для нового руководителя это отличный способ показать себя, чтобы сделать задел на будущую карьеру, отмечает собеседник URA.RU.

В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили информацию об уходе Кононенко с должности. Также там отметили, что выбирать человека на должность будут из кадрового резерва.

Ранее сообщалось, что заместителю губернатора Татьяне Бучковой грозит отставка. Она в правительстве отвечает за соцблок.

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Департамент образования ЯНАО покинула первый заместитель директора Людмила Кононенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Людмила Артуровна [Кононенко] решила уйти на пенсию. Сейчас за ее место начнется активная борьба», — рассказывает инсайдер. Кононенко отвечала за экономические вопросы департамента. По словам источника, сейчас на это место много претендентов и все в ожидании, что разгорится нешуточная борьба за должность. В объявленный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым Год знаний к департаменту будет приковано пристальное внимание, и для нового руководителя это отличный способ показать себя, чтобы сделать задел на будущую карьеру, отмечает собеседник URA.RU. В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили информацию об уходе Кононенко с должности. Также там отметили, что выбирать человека на должность будут из кадрового резерва. Ранее сообщалось, что заместителю губернатора Татьяне Бучковой грозит отставка. Она в правительстве отвечает за соцблок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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