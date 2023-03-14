В Кургане часть школьников переведут на дистанционное обучение

Ученики курганских школ, которых на занятия привозят школьные автобусы, 15 марта будут учиться дистанционно. Решение принято из-за погодных условий. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Занятия для всех классов завтра [15 марта] проводятся в обычном режиме. Однако из-за обильных осадков школьные автобусы не будут ходить. Поэтому ребята, которых в школу подвозит автобус, завтра учатся в дистанционном режиме», — отметила мэр.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на трассах из-за плохой погоды временно ограничили движение пассажирского транспорта. Также введен запрет для машин, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы.
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