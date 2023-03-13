13 марта 2023
12 марта 2023

Трое военнослужащих из района ЯНАО погибли в зоне СВО. Фото

Трое призывников из Тазовского района ЯНАО погибли в зоне спецоперации
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, воинские почести, воинские захоронения, флаг россии в гробу, похороны погибшего в сво
Трое военнослужащих из Тазовского района погибли в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трое военнослужащих из Тазовского района ЯНАО погибли на Украине, при выполнении задач спецоперации. Информацию подтвердил глава района Василий Паршаков.

«Печальные новости пришли в наш район. Погибли трое наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Выражаю соболезнования родным и близким, низкий поклон нашим бойцам», — написал Василий Паршаков в своем telegram-канале.

Прощание с военнослужащим из Тазовского Никитой Ушаковым пройдет 15 марта в Тюмени. Контрактник из Антипаюты Александр Александров будет похоронен в Чувашии. Уроженец села Гыда Дмитрий Салиндер будет похоронен на местном кладбище, прощание с бойцом пройдет в сельском Доме Культуры.

Спецоперацию на востоке Украины Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года, одной из приоритетных задач СВО является защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие военнослужащие из всех регионов России.

Александр Александров погиб на Украине
Фото:

Дмитрий Салиндер погиб в зоне СВО
Фото:
Никита Ушаков погиб при выполнении воинского долга
Фото:

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Трое военнослужащих из Тазовского района ЯНАО погибли на Украине, при выполнении задач спецоперации. Информацию подтвердил глава района Василий Паршаков. «Печальные новости пришли в наш район. Погибли трое наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Выражаю соболезнования родным и близким, низкий поклон нашим бойцам», — написал Василий Паршаков в своем telegram-канале. Прощание с военнослужащим из Тазовского Никитой Ушаковым пройдет 15 марта в Тюмени. Контрактник из Антипаюты Александр Александров будет похоронен в Чувашии. Уроженец села Гыда Дмитрий Салиндер будет похоронен на местном кладбище, прощание с бойцом пройдет в сельском Доме Культуры. Спецоперацию на востоке Украины Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года, одной из приоритетных задач СВО является защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие военнослужащие из всех регионов России.
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