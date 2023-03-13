Трое военнослужащих из района ЯНАО погибли в зоне СВО. Фото

Трое призывников из Тазовского района ЯНАО погибли в зоне спецоперации

14 марта 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Трое военнослужащих из Тазовского района погибли в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трое военнослужащих из Тазовского района ЯНАО погибли на Украине, при выполнении задач спецоперации. Информацию подтвердил глава района Василий Паршаков. «Печальные новости пришли в наш район. Погибли трое наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Выражаю соболезнования родным и близким, низкий поклон нашим бойцам», — написал Василий Паршаков в своем telegram-канале. Прощание с военнослужащим из Тазовского Никитой Ушаковым пройдет 15 марта в Тюмени. Контрактник из Антипаюты Александр Александров будет похоронен в Чувашии. Уроженец села Гыда Дмитрий Салиндер будет похоронен на местном кладбище, прощание с бойцом пройдет в сельском Доме Культуры. Спецоперацию на востоке Украины Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года, одной из приоритетных задач СВО является защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие военнослужащие из всех регионов России. Александр Александров погиб на Украине Фото: telegram-канал Василия Паршакова Дмитрий Салиндер погиб в зоне СВО Фото: telegram-канал Василия Паршакова Никита Ушаков погиб при выполнении воинского долга Фото: telegram-канал Василия Паршакова

Трое военнослужащих из Тазовского района ЯНАО погибли на Украине, при выполнении задач спецоперации. Информацию подтвердил глава района Василий Паршаков. «Печальные новости пришли в наш район. Погибли трое наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Выражаю соболезнования родным и близким, низкий поклон нашим бойцам», — написал Василий Паршаков в своем telegram-канале. Прощание с военнослужащим из Тазовского Никитой Ушаковым пройдет 15 марта в Тюмени. Контрактник из Антипаюты Александр Александров будет похоронен в Чувашии. Уроженец села Гыда Дмитрий Салиндер будет похоронен на местном кладбище, прощание с бойцом пройдет в сельском Доме Культуры. Спецоперацию на востоке Украины Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года, одной из приоритетных задач СВО является защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие военнослужащие из всех регионов России.