Трое военнослужащих из Тазовского района ЯНАО погибли на Украине, при выполнении задач спецоперации. Информацию подтвердил глава района Василий Паршаков.
«Печальные новости пришли в наш район. Погибли трое наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Выражаю соболезнования родным и близким, низкий поклон нашим бойцам», — написал Василий Паршаков в своем telegram-канале.
Прощание с военнослужащим из Тазовского Никитой Ушаковым пройдет 15 марта в Тюмени. Контрактник из Антипаюты Александр Александров будет похоронен в Чувашии. Уроженец села Гыда Дмитрий Салиндер будет похоронен на местном кладбище, прощание с бойцом пройдет в сельском Доме Культуры.
Спецоперацию на востоке Украины Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года, одной из приоритетных задач СВО является защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие военнослужащие из всех регионов России.
Александр Александров погиб на Украине
Фото: telegram-канал Василия Паршакова
Дмитрий Салиндер погиб в зоне СВО
Фото: telegram-канал Василия Паршакова
Никита Ушаков погиб при выполнении воинского долга
Трое военнослужащих из Тазовского района ЯНАО погибли на Украине, при выполнении задач спецоперации. Информацию подтвердил глава района Василий Паршаков. «Печальные новости пришли в наш район. Погибли трое наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Выражаю соболезнования родным и близким, низкий поклон нашим бойцам», — написал Василий Паршаков в своем telegram-канале. Прощание с военнослужащим из Тазовского Никитой Ушаковым пройдет 15 марта в Тюмени. Контрактник из Антипаюты Александр Александров будет похоронен в Чувашии. Уроженец села Гыда Дмитрий Салиндер будет похоронен на местном кладбище, прощание с бойцом пройдет в сельском Доме Культуры. Спецоперацию на востоке Украины Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года, одной из приоритетных задач СВО является защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие военнослужащие из всех регионов России.