В центре Тюмени загорелся ресторан

В Тюмени на Цветном бульваре, по улице Ленина, 54, загорелся ресторан «Костер». Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Информацию сообщило МЧС по Тюменской области.
«В 11 часов 56 минут поступило сообщение о задымлении в вентиляции ресторана по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 54. (Ресторан „Костер“ — прим. ред.). Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано горение внутри вентиляционного короба на площади 2 кв.м», — сказано в публикации МЧС.
Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
До этого в центре Тюмени за ночь сгорели сразу два ресторана. Владелец одного из них заявлял о поджоге.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.