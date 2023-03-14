14 марта 2023

В центре Тюмени загорелся ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В ресторане «Костер» в центре Тюмени произошло возгарание Фото:

В Тюмени на Цветном бульваре, по улице Ленина, 54, загорелся ресторан «Костер». Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Информацию сообщило МЧС по Тюменской области.

«В 11 часов 56 минут поступило сообщение о задымлении в вентиляции ресторана по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 54. (Ресторан „Костер“ — прим. ред.). Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано горение внутри вентиляционного короба на площади 2 кв.м», — сказано в публикации МЧС.

Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

До этого в центре Тюмени за ночь сгорели сразу два ресторана. Владелец одного из них заявлял о поджоге.

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В Тюмени на Цветном бульваре, по улице Ленина, 54, загорелся ресторан «Костер». Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Информацию сообщило МЧС по Тюменской области. «В 11 часов 56 минут поступило сообщение о задымлении в вентиляции ресторана по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 54. (Ресторан „Костер“ — прим. ред.). Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано горение внутри вентиляционного короба на площади 2 кв.м», — сказано в публикации МЧС. Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. До этого в центре Тюмени за ночь сгорели сразу два ресторана. Владелец одного из них заявлял о поджоге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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