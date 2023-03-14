В центре Тюмени загорелся ресторан

В ресторане «Костер» в центре Тюмени произошло возгарание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на Цветном бульваре, по улице Ленина, 54, загорелся ресторан «Костер». Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Информацию сообщило МЧС по Тюменской области.

«В 11 часов 56 минут поступило сообщение о задымлении в вентиляции ресторана по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 54. (Ресторан „Костер“ — прим. ред.). Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано горение внутри вентиляционного короба на площади 2 кв.м», — сказано в публикации МЧС.

Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

До этого в центре Тюмени за ночь сгорели сразу два ресторана. Владелец одного из них заявлял о поджоге.