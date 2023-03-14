14 марта 2023
13 марта 2023

В ЯНАО родители младенцев месяц не могут получить бесплатное детское питание

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки, люди, дети. Нижневартовск., коляска, мама
Мамы с февраля месяца ждут молочную кухню Фото:

Жительницы Надыма (ЯНАО) пожаловались, что не могут длительное время получить питание с молочной кухни. Как пишут мамы в соцсетях, некоторые ждут продукцию с февраля месяца.

«Да что такое с молочной кухней? До сих пор нет молока, кому жаловаться? Куда писать?» — написала анонимно автор.

Другие родители подтвердили, что также ждут питание. «Две недели назад говорили, что машина в пути и вот-вот должна прийти, интересно, откуда едет так долго», — отметила Анна Чепкасова. «Я с февраля получить не могу», — добавила Амина Джалилова. «Как-то я получила это „молоко“ вылила в раковину! Это не молоко явно!», — уточнила Нурия Шарипова.

Агентство направило запрос в окружной департамент здравоохранения. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в округе дети остались без детского питания. Родители в отдаленных селах месяцами были вынуждены ждать завоза питания.

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Жительницы Надыма (ЯНАО) пожаловались, что не могут длительное время получить питание с молочной кухни. Как пишут мамы в соцсетях, некоторые ждут продукцию с февраля месяца. «Да что такое с молочной кухней? До сих пор нет молока, кому жаловаться? Куда писать?» — написала анонимно автор. Другие родители подтвердили, что также ждут питание. «Две недели назад говорили, что машина в пути и вот-вот должна прийти, интересно, откуда едет так долго», — отметила Анна Чепкасова. «Я с февраля получить не могу», — добавила Амина Джалилова. «Как-то я получила это „молоко“ вылила в раковину! Это не молоко явно!», — уточнила Нурия Шарипова. Агентство направило запрос в окружной департамент здравоохранения. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в округе дети остались без детского питания. Родители в отдаленных селах месяцами были вынуждены ждать завоза питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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