В ЯНАО родители младенцев месяц не могут получить бесплатное детское питание

Жительницы Надыма (ЯНАО) пожаловались, что не могут длительное время получить питание с молочной кухни. Как пишут мамы в соцсетях, некоторые ждут продукцию с февраля месяца.
«Да что такое с молочной кухней? До сих пор нет молока, кому жаловаться? Куда писать?» — написала анонимно автор.
Другие родители подтвердили, что также ждут питание. «Две недели назад говорили, что машина в пути и вот-вот должна прийти, интересно, откуда едет так долго», — отметила Анна Чепкасова. «Я с февраля получить не могу», — добавила Амина Джалилова. «Как-то я получила это „молоко“ вылила в раковину! Это не молоко явно!», — уточнила Нурия Шарипова.
Агентство направило запрос в окружной департамент здравоохранения. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в округе дети остались без детского питания. Родители в отдаленных селах месяцами были вынуждены ждать завоза питания.
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