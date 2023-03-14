В ЯНАО родители младенцев месяц не могут получить бесплатное детское питание

15 марта 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Мамы с февраля месяца ждут молочную кухню Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительницы Надыма (ЯНАО) пожаловались, что не могут длительное время получить питание с молочной кухни. Как пишут мамы в соцсетях, некоторые ждут продукцию с февраля месяца. «Да что такое с молочной кухней? До сих пор нет молока, кому жаловаться? Куда писать?» — написала анонимно автор. Другие родители подтвердили, что также ждут питание. «Две недели назад говорили, что машина в пути и вот-вот должна прийти, интересно, откуда едет так долго», — отметила Анна Чепкасова. «Я с февраля получить не могу», — добавила Амина Джалилова. «Как-то я получила это „молоко“ вылила в раковину! Это не молоко явно!», — уточнила Нурия Шарипова. Агентство направило запрос в окружной департамент здравоохранения. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в округе дети остались без детского питания. Родители в отдаленных селах месяцами были вынуждены ждать завоза питания.

Жительницы Надыма (ЯНАО) пожаловались, что не могут длительное время получить питание с молочной кухни. Как пишут мамы в соцсетях, некоторые ждут продукцию с февраля месяца. «Да что такое с молочной кухней? До сих пор нет молока, кому жаловаться? Куда писать?» — написала анонимно автор. Другие родители подтвердили, что также ждут питание. «Две недели назад говорили, что машина в пути и вот-вот должна прийти, интересно, откуда едет так долго», — отметила Анна Чепкасова. «Я с февраля получить не могу», — добавила Амина Джалилова. «Как-то я получила это „молоко“ вылила в раковину! Это не молоко явно!», — уточнила Нурия Шарипова. Агентство направило запрос в окружной департамент здравоохранения. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в округе дети остались без детского питания. Родители в отдаленных селах месяцами были вынуждены ждать завоза питания.