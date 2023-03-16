В Тобольске уволен главврач проблемной больницы

В Тобольске уволили главврача стоматологии, в которую пациенты занимают очередь с трех утра

У Владимира Аполонова истек срок трудового договора с больницей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный врач Тобольской городской стоматологической поликлиники (Тюменская область) Владимир Аполонов уволен с руководящей должности. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. На работу больницы тоболяки множество раз жаловались в социальных сетях, по причине больших очередей и проблем с записью к врачам.

«Трудовой договор с Аполоновым Владимиром Владимировичем, главным врачом ГАУЗ ТО „Тобольская городская стоматологическая поликлиника“, расторгнут. Причина — истечение срока срочного трудового договора», — рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. С 13 марта обязанности руководителя в учреждении исполняет Татьяна Ставер. При Аполонове она была его заместителем.

Жители Тобольска многократно оставляли жалобы на работу городской стоматологии в социальных сетях. Так, люди недовольны тем, что для записи к врачам они вынуждены занимать очередь с раннего утра. В отдельных случаях пациенты начинали дежурить у больницы даже с вечера предыдущего дня.

«Как-то стоял с четырех утра в стоматологию. Когда пришел уже была толпа и в итоге сказали, что талонов нет. Хотя в очереди был тринадцатым», — рассказал в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» житель города Николай Зайцев.

«С вечера очередь занимали люди и в машинах ночевали», — поделилась Ирина Беспаева. «Надеемся, новый главврач наведет порядок и не надо будет занимать очередь с трех ночи», — написала Светлана Колчина.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Тобольска столкнулись с проблемами при электронной записи к стоматологам. Система не показывает свободные талоны, а также выдает ошибку при попытке забронировать время приема.