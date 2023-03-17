Онлайн-кинотеатр назвал дату, после которой пропадут фильмы Disney

Множество фильмов производства студии Disney будут доступны для просмотра на платформе онлайн-кинотеатра Okko только до 19 марта. Об этом говорится на сайте Okko. После этого они исчезнут из доступа.
После 19 марта пропадет доступ к таким мультфильмам, как «Мулан», «Тачки» и «История игрушек». Также перестанут быть доступны известные фильмы и сериалы «Король лев», «Пираты Карибского моря» и «Агенты «Щ.И.Т.».
URA.RU направило запрос в пресс-службу Okko с уточнением информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили.
Ранее стало известно, что российские киносервисы прекратят показы фильмов и сериалов Disney. Причиной является окончание срока действия договора с онлайн-кинотеатрами.
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