В Okko подтвердили уход мультиков Disney из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Показы на российских киносервисах прекратятся в марте Фото:

Российские киносервисы прекратят показы фильмов и сериалов Walt Disney Company в связи с окончанием срока действия. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.

«Иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у нас и других площадок завершается в марте», — рассказали в компании РИА Новости.

По данным Okko, самыми популярными фильмами в 2022 году для российских зрителей стали картины «Круиз по джунглям», «Круэлла», мультфильмы «Холодное сердце», «Энканто» и другие.

Ранее в онлайн-сервисе IVI рассказали, что контракты между студией Disney и российскими онлайн-кинотеатрами подойдут к концу 1 марта. В результате этого фильмы и сериалы от американской компании перестанут быть доступными в России.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Российские киносервисы прекратят показы фильмов и сериалов Walt Disney Company в связи с окончанием срока действия. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko. «Иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у нас и других площадок завершается в марте», — рассказали в компании РИА Новости. По данным Okko, самыми популярными фильмами в 2022 году для российских зрителей стали картины «Круиз по джунглям», «Круэлла», мультфильмы «Холодное сердце», «Энканто» и другие. Ранее в онлайн-сервисе IVI рассказали, что контракты между студией Disney и российскими онлайн-кинотеатрами подойдут к концу 1 марта. В результате этого фильмы и сериалы от американской компании перестанут быть доступными в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...