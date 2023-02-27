В Okko подтвердили уход мультиков Disney из России

Российские киносервисы прекратят показы фильмов и сериалов Walt Disney Company в связи с окончанием срока действия. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.
«Иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у нас и других площадок завершается в марте», — рассказали в компании РИА Новости.
По данным Okko, самыми популярными фильмами в 2022 году для российских зрителей стали картины «Круиз по джунглям», «Круэлла», мультфильмы «Холодное сердце», «Энканто» и другие.
Ранее в онлайн-сервисе IVI рассказали, что контракты между студией Disney и российскими онлайн-кинотеатрами подойдут к концу 1 марта. В результате этого фильмы и сериалы от американской компании перестанут быть доступными в России.
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