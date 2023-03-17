Из Тобольска на фронт отправили ГАЗ-69 1970 года выпуска. Видео

18 марта 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Машина успела прослужить более 50 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неравнодушный житель Тобольска решил отдать автомобиль ГАЗ-69 бойцам на территорию СВО. Видео о подготовке машины 1970 года выпуска записал известный тоболяк Алексей Никуленко. «ГАЗ-69.1970 года аппарат. Еще послужит нашим ребятам! Все для фронта, все для победы! Благодарность Владиславу, автосервису „Механик“, Дмитрию и всем участвовавшим!» — подписал Никуленко свое видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Никуленко также записывал видео и на другие темы, связанные со спецоперацией. Так, он рассказал о жизни военнослужащих, которые находятся на фронте. Помимо этого он назвал вещи, которые нужны солдатам больше всего.

Неравнодушный житель Тобольска решил отдать автомобиль ГАЗ-69 бойцам на территорию СВО. Видео о подготовке машины 1970 года выпуска записал известный тоболяк Алексей Никуленко. «ГАЗ-69.1970 года аппарат. Еще послужит нашим ребятам! Все для фронта, все для победы! Благодарность Владиславу, автосервису „Механик“, Дмитрию и всем участвовавшим!» — подписал Никуленко свое видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Никуленко также записывал видео и на другие темы, связанные со спецоперацией. Так, он рассказал о жизни военнослужащих, которые находятся на фронте. Помимо этого он назвал вещи, которые нужны солдатам больше всего.