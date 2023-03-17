17 марта 2023
16 марта 2023

Из Тобольска на фронт отправили ГАЗ-69 1970 года выпуска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада. Челябинск., газ69
Машина успела прослужить более 50 лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Неравнодушный житель Тобольска решил отдать автомобиль ГАЗ-69 бойцам на территорию СВО. Видео о подготовке машины 1970 года выпуска записал известный тоболяк Алексей Никуленко.

«ГАЗ-69.1970 года аппарат. Еще послужит нашим ребятам! Все для фронта, все для победы! Благодарность Владиславу, автосервису „Механик“, Дмитрию и всем участвовавшим!» — подписал Никуленко свое видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что Никуленко также записывал видео и на другие темы, связанные со спецоперацией. Так, он рассказал о жизни военнослужащих, которые находятся на фронте. Помимо этого он назвал вещи, которые нужны солдатам больше всего.

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Неравнодушный житель Тобольска решил отдать автомобиль ГАЗ-69 бойцам на территорию СВО. Видео о подготовке машины 1970 года выпуска записал известный тоболяк Алексей Никуленко. «ГАЗ-69.1970 года аппарат. Еще послужит нашим ребятам! Все для фронта, все для победы! Благодарность Владиславу, автосервису „Механик“, Дмитрию и всем участвовавшим!» — подписал Никуленко свое видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Никуленко также записывал видео и на другие темы, связанные со спецоперацией. Так, он рассказал о жизни военнослужащих, которые находятся на фронте. Помимо этого он назвал вещи, которые нужны солдатам больше всего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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