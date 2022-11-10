Тоболяк рассказал о жизни и быте военнослужащих ребят на Украинне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тоболяк ведет блог о помощи военнослужащим, которые находятся сейчас в Украине. Пост с видео он разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Как мы были рады встретиться с нашими ребятами, мы для них — частичка дома. Как важна эта поддержка солдату, для поднятия настроения и боевого духа. Как многозначительны посылки из дома, даже мелочь будет приятна», — написал на своей странице Алексей Никуленко.

Тоболяк отправился к военнослужащим с гуманитарной миссией: передать посылки из дома. Он подчеркнул, что поддержка ребят земляками — бесценна. Бойцы обратились к жителям области со словами благодарности.

В ролике, помимо жизни и быта военнослужащих, Никуленко показал еще и их «талисман» щенка по кличке Ермак. Также автор видео сделал небольшой обзор улиц в Луганской и Донецкой народных республиках. Бойцы показали тоболяку, как правильно обращаться с оружием и военной амуницией.

Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюменской области Алексей Никуленко начал сбор средств, которые пойдут на закупку необходимой для военнослужащих амуниции. А жителям города он предложил бесплатно научиться тому, как правильно обращаться с оружием.