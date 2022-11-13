Тюменские военнослужащие нуждаются в техническом оборудовании

Больше всего российские бойцы нуждаются в техническом оборудовании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Тобольска рассказал о том, какие вещи являются для российских военнослужащих жизненно необходимыми. Пост с видео тоболяк опубликовал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы с ребятами на фронте пришли к выводу, что теплые вещи это хорошо, но технические средства более необходимы. Это и оптика, и квадрокоптеры, и оборудование для ночного видения и тепловизоры. Все эти приспособления — жизненно необходимы солдатам, хотя бы один такой прибор на подразделение нужен», — высказался Алексей Никуленко.

По словам тоболяка, если у российских солдат такого оборудования не будет, враг может легко обнаружить и застать их врасплох. В ролике Никуленко рассказал о том, как отправляются посылки на фронт и что необходимо указать на коробке перед отправкой. Также житель Тобольска подчеркнул, что передавать скоропортящиеся продукты в посылке не стоит — перед отправкой их выложат.

Ранее URA.RU писало о том, что житель Тобольска снял влог о жизни военнослужащих на Украине. Также в ролике он показал улицы городов ЛНР и ДНР. Алексей Никуленко занимается сбором средств на приобретение необходимой бойцам амуниции.