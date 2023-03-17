17 марта 2023
16 марта 2023

В ЯНАО покупатель уличил сетевой магазин в обмане. Фото

В Ноябрьске покупатель сообщил об обвесе в магазине «Магнит»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Продуктовый магазин. ЯНАО , продавец, супермаркет, гастроном, весы
Ноябрянин пожаловался на обвес в магазине «Магнит» (архивное фото) Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) сообщил в социальной сети, что в магазине сети «Магнит» по адресу улица Республики, дом 51, ему неверно взвесили товар на кассовых весах, в доказательство он приводит фото, на котором видна разница между фактическим весом и весом, указанным в чеке. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«Так обсчитывают в „Магните“ по улице Республики, 51 — почти на 300 граммов по каждой позиции. Деньги вернули, наличкой, но вы представьте, сколько людей они могут обмануть за день», — написал покупатель в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети.

В качестве примера он привел фото, на котором фактический вес грейпфрута составляет 448 граммов, а в кассовом чеке вес данной позиции указан больше 700 граммов. Ноябрянин покупал кроме грейпфрута из весовых товаров яблоки и картофель.

Как пояснила корреспонденту URA.RU администратор другого магазина «Магнит» на условиях анонимности, в данном случае мог иметь место технический сбой кассовых весов. Покупателям же можно самим взвешивать товар на специальных весах в торговом зале, а также пользоваться контрольными весами.

В пресс-службу сети «Магнит» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Надыма купил в «Магните» рыбу с паразитами. Надымчанин обнаружил их в свежемороженой путассу.

Грейпфрут на весах и кассовый чек
Фото:
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Житель Ноябрьска (ЯНАО) сообщил в социальной сети, что в магазине сети «Магнит» по адресу улица Республики, дом 51, ему неверно взвесили товар на кассовых весах, в доказательство он приводит фото, на котором видна разница между фактическим весом и весом, указанным в чеке. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Так обсчитывают в „Магните“ по улице Республики, 51 — почти на 300 граммов по каждой позиции. Деньги вернули, наличкой, но вы представьте, сколько людей они могут обмануть за день», — написал покупатель в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети. В качестве примера он привел фото, на котором фактический вес грейпфрута составляет 448 граммов, а в кассовом чеке вес данной позиции указан больше 700 граммов. Ноябрянин покупал кроме грейпфрута из весовых товаров яблоки и картофель. Как пояснила корреспонденту URA.RU администратор другого магазина «Магнит» на условиях анонимности, в данном случае мог иметь место технический сбой кассовых весов. Покупателям же можно самим взвешивать товар на специальных весах в торговом зале, а также пользоваться контрольными весами. В пресс-службу сети «Магнит» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что житель Надыма купил в «Магните» рыбу с паразитами. Надымчанин обнаружил их в свежемороженой путассу.
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