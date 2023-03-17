В ЯНАО покупатель уличил сетевой магазин в обмане. Фото

В Ноябрьске покупатель сообщил об обвесе в магазине «Магнит»

18 марта 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Ноябрянин пожаловался на обвес в магазине «Магнит» (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) сообщил в социальной сети, что в магазине сети «Магнит» по адресу улица Республики, дом 51, ему неверно взвесили товар на кассовых весах, в доказательство он приводит фото, на котором видна разница между фактическим весом и весом, указанным в чеке. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Так обсчитывают в „Магните“ по улице Республики, 51 — почти на 300 граммов по каждой позиции. Деньги вернули, наличкой, но вы представьте, сколько людей они могут обмануть за день», — написал покупатель в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети. В качестве примера он привел фото, на котором фактический вес грейпфрута составляет 448 граммов, а в кассовом чеке вес данной позиции указан больше 700 граммов. Ноябрянин покупал кроме грейпфрута из весовых товаров яблоки и картофель. Как пояснила корреспонденту URA.RU администратор другого магазина «Магнит» на условиях анонимности, в данном случае мог иметь место технический сбой кассовых весов. Покупателям же можно самим взвешивать товар на специальных весах в торговом зале, а также пользоваться контрольными весами. В пресс-службу сети «Магнит» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что житель Надыма купил в «Магните» рыбу с паразитами. Надымчанин обнаружил их в свежемороженой путассу. Грейпфрут на весах и кассовый чек Фото: группа «Злой Ноябрянин», Вк Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Ноябрьска (ЯНАО) сообщил в социальной сети, что в магазине сети «Магнит» по адресу улица Республики, дом 51, ему неверно взвесили товар на кассовых весах, в доказательство он приводит фото, на котором видна разница между фактическим весом и весом, указанным в чеке. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Так обсчитывают в „Магните“ по улице Республики, 51 — почти на 300 граммов по каждой позиции. Деньги вернули, наличкой, но вы представьте, сколько людей они могут обмануть за день», — написал покупатель в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети. В качестве примера он привел фото, на котором фактический вес грейпфрута составляет 448 граммов, а в кассовом чеке вес данной позиции указан больше 700 граммов. Ноябрянин покупал кроме грейпфрута из весовых товаров яблоки и картофель. Как пояснила корреспонденту URA.RU администратор другого магазина «Магнит» на условиях анонимности, в данном случае мог иметь место технический сбой кассовых весов. Покупателям же можно самим взвешивать товар на специальных весах в торговом зале, а также пользоваться контрольными весами. В пресс-службу сети «Магнит» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что житель Надыма купил в «Магните» рыбу с паразитами. Надымчанин обнаружил их в свежемороженой путассу.