Житель Надыма (ЯНАО) купил рыбу с червями в супермаркете крупной сети «Магнит». О случившемся он написал в социальных сетях.
«Сегодня в магазине „Магнит“ купили рыбку „Путассу“. Она вся оказалась с сюрпризом с гельминтами, будьте аккуратнее», — предупредил автор.
Некоторые горожане отнеслись с юмором к ситуации, а другие отметили, что в этой рыбе часто заводятся черви. «А, что вы хотели от рыбы под названием «Путассу», — написал Рустам Набиев. «Биологическая особенность «Путассу» — в большом содержании паразитов. Черви-гельминты присутствуют почти в 100% этой продукции», — отметил Максим Королев.
Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее сообщалось, что жительницу округа напугала рыба с паразитами. Женщина приобрела форель в супермаркете «Монетка».
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