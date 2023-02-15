«Магнит» в ЯНАО продает рыбу с паразитами. Фото

16 февраля 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Покупатель нашел червей в рыбе из магазина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Надыма (ЯНАО) купил рыбу с червями в супермаркете крупной сети «Магнит». О случившемся он написал в социальных сетях. «Сегодня в магазине „Магнит“ купили рыбку „Путассу“. Она вся оказалась с сюрпризом с гельминтами, будьте аккуратнее», — предупредил автор. Некоторые горожане отнеслись с юмором к ситуации, а другие отметили, что в этой рыбе часто заводятся черви. «А, что вы хотели от рыбы под названием «Путассу», — написал Рустам Набиев. «Биологическая особенность «Путассу» — в большом содержании паразитов. Черви-гельминты присутствуют почти в 100% этой продукции», — отметил Максим Королев. Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее сообщалось, что жительницу округа напугала рыба с паразитами. Женщина приобрела форель в супермаркете «Монетка». Рыба из «Магнита» Фото: группа «Злой Ноябрянин»

Житель Надыма (ЯНАО) купил рыбу с червями в супермаркете крупной сети «Магнит». О случившемся он написал в социальных сетях. «Сегодня в магазине „Магнит“ купили рыбку „Путассу“. Она вся оказалась с сюрпризом с гельминтами, будьте аккуратнее», — предупредил автор. Некоторые горожане отнеслись с юмором к ситуации, а другие отметили, что в этой рыбе часто заводятся черви. «А, что вы хотели от рыбы под названием «Путассу», — написал Рустам Набиев. «Биологическая особенность «Путассу» — в большом содержании паразитов. Черви-гельминты присутствуют почти в 100% этой продукции», — отметил Максим Королев. Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее сообщалось, что жительницу округа напугала рыба с паразитами. Женщина приобрела форель в супермаркете «Монетка».