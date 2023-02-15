15 февраля 2023
14 февраля 2023

«Магнит» в ЯНАО продает рыбу с паразитами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, рыба, покупатель, розница
Покупатель нашел червей в рыбе из магазина Фото:

Житель Надыма (ЯНАО) купил рыбу с червями в супермаркете крупной сети «Магнит». О случившемся он написал в социальных сетях.

«Сегодня в магазине „Магнит“ купили рыбку „Путассу“. Она вся оказалась с сюрпризом с гельминтами, будьте аккуратнее», — предупредил автор.

Некоторые горожане отнеслись с юмором к ситуации, а другие отметили, что в этой рыбе часто заводятся черви. «А, что вы хотели от рыбы под названием «Путассу», — написал Рустам Набиев. «Биологическая особенность «Путассу» — в большом содержании паразитов. Черви-гельминты присутствуют почти в 100% этой продукции», — отметил Максим Королев.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее сообщалось, что жительницу округа напугала рыба с паразитами. Женщина приобрела форель в супермаркете «Монетка».

Рыба из «Магнита»
Фото:

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Житель Надыма (ЯНАО) купил рыбу с червями в супермаркете крупной сети «Магнит». О случившемся он написал в социальных сетях. «Сегодня в магазине „Магнит“ купили рыбку „Путассу“. Она вся оказалась с сюрпризом с гельминтами, будьте аккуратнее», — предупредил автор. Некоторые горожане отнеслись с юмором к ситуации, а другие отметили, что в этой рыбе часто заводятся черви. «А, что вы хотели от рыбы под названием «Путассу», — написал Рустам Набиев. «Биологическая особенность «Путассу» — в большом содержании паразитов. Черви-гельминты присутствуют почти в 100% этой продукции», — отметил Максим Королев. Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее сообщалось, что жительницу округа напугала рыба с паразитами. Женщина приобрела форель в супермаркете «Монетка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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